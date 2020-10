Großburgwedel

Eigentlich war es voraussehbar: Die Entwicklung der Corona-Infektionen gibt Anlass zur Sorge. Nun sagen die Organisationsteams in den Burgwedeler Ortsteilen nach und nach die Weihnachtsmärkte ab. In Kleinburgwedel, Fuhrberg und Wettmar – und nun auch in Großburgwedel. Am Dienstag verkündete Stefan Müller, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK), per E-Mail das Aus für den größten Weihnachtsmarkt der Stadt. Wir sprachen mit Müller über die Beweggründe für diese Entscheidung und darüber, wie die Großburgwedeler Kaufleute bislang durch die Pandemie gekommen sind.

Die IGK hat augenscheinlich lange mit sich gerungen, den Großburgwedeler Weihnachtsmarkt abzusagen. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Sehr schwer. Durch die Corona-Pandemie war das Jahr für alle schwer genug. Wir hätten den Großburgwedelern gern ein schönes Fest zum Jahresabschluss geboten. Aber das können wir nicht. Hätten wir den Markt durchgeführt, hätten wir vielleicht einen schweren Fehler gemacht.

Warum?

Was wäre passiert, wenn sich ein Besucher auf unserem Weihnachtsmarkt mit dem Coronavirus infiziert hätte und dann vielleicht auf der Intensivstation im Krankenhaus gelandet wäre? Keiner von uns im Vorstand hätte mehr eine ruhige Nacht gehabt. Ich zumindest könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.

Wie weit waren denn die Vorbereitungen gediehen?

Sehr weit. Zu 80 Prozent war alles geklärt und vorbereitet. Eigentlich gab es in der Planung keine Probleme, die sich nicht hätten lösen lassen. Das Hygienekonzept war fertig ausgearbeitet. Aber bei den Planungen hat sich auch gezeigt, dass Aussteller und vor allem die Vereine sehr zurückhaltend waren. Viele wollten sich noch nicht entscheiden, weder zu- noch absagen. Sie wollten abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber irgendwann muss man sich halt einmal entscheiden.

War dieser Zeitpunkt jetzt gekommen?

Ja. Wenn wir länger gewartet hätten, dann hätten wir neben unserer Arbeit auch schon Geld in das Projekt stecken müssen. Klar, der Weihnachtsmarkt kostet uns immer Geld. Wir haben am Ende ein Minus in der Kasse. In den vergangenen Jahren waren das jeweils rund 1000 Euro. Aber in diesem Jahr? Langsam wurde das unkalkulierbar. Klar war, dass wir deutlich höhere Kosten durch die Corona-Pandemie gehabt hätten und das bei wahrscheinlich deutlich weniger Besuchern. Mit einem Zuschuss von 1000 Euro wären wir sicher nicht hingekommen. Das wäre deutlich mehr geworden.

Hand aufs Herz: Sind Sie bei all diesen Problemen nicht doch ein wenig erleichtert, dass die IGK den Weihnachtsmarkt abgesagt hat?

Wir hätten ihn gern für die Burgwedeler organisiert. Aber ehrlich gesagt: Ja, ein wenig erleichtert ist man schon. Ein Stück weit ist mir damit eine Last von den Schultern gefallen.

Zur Person Seit dreieinhalb Jahren leitet Stefan Müller die Geschicke der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK). Der 47-jährige Diplomingenieur der Fachrichtung Architektur betreibt seit 2008 in Großburgwedel ein Immobilien- und Sachverständigenbüro. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Ein ganz anderes Thema: Sie sind selbstständiger Immobilienmakler. Wie ist Ihr Unternehmen bislang durch die Corona-Pandemie gekommen?

Gut. Die Leute haben vor der Krise Wohnungen gekauft, und sie kaufen heute Wohnungen. Die Besichtigungstermine laufen heute anders, aber wir haben Glück gehabt und keine Einbrüche hinnehmen müssen. Die Menschen sind weiterhin an Wohnungen und Häusern interessiert.

Und wie meistert die Großburgwedeler Kaufmannschaft bislang die Corona-Pandemie?

Unterschiedlich. Unter Corona leiden wir natürlich fast alle. Auch wenn es da deutliche Unterschiede gibt. Bislang ist keiner unserer Mitgliedsbetriebe auf der Strecke geblieben. Und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Aber vor allem die Zeit des Lockdowns war hart. Von einem Tag auf den anderen von 100 runter auf null. Und das über Wochen. Noch mal verkraften das sicher nicht alle.

Konnten die Geschäfte die Verluste denn zumindest zum Teil wieder aufholen?

Nein, nicht einmal im Ansatz. Im Gegenteil. Im Einzelhandel haben viele unserer Mitgliedsbetriebe noch nicht einmal die Zahlen von vor der Corona-Krise erreicht. An ein Aufholen der entgangenen Umsätze ist gar nicht zu denken. Sie liegen heute oftmals bei 70 oder 80 Prozent des früheren Niveaus.

Woran liegt das?

Die Einkaufsgewohnheiten haben sich geändert. Die Kunden kommen weniger in die Geschäfte. Das Einkaufserlebnis ist nicht mehr dasselbe. Und die Maske trägt dazu natürlich ihren Teil bei. Manch einer empfindet es als unangenehm, sie zu tragen. Förderlich für den Umsatz ist sie sicherlich nicht.

Also weg mit der Maske?

Nein, auf keinen Fall. Wir sollten die Masken behalten. Eine andere Forderung habe ich auch noch aus keinem unserer Mitgliedsbetriebe gehört. Da behält die Vernunft die Oberhand.

Von Thomas Oberdorfer