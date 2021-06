Burgwedel

15 Monate lang hat die Corona-Pandemie die Branche der Caterer und Eventdienstleister auch in Burgwedel komplett ausgebremst. Doch in dieser Woche kommt Hoffnung auf: Eine Aufhebung aller Corona-Beschränkungen hat das Land bei weiter fallenden Infektionszahlen zumindest in Aussicht gestellt. „Das stehende Rad fängt langsam an, sich zu drehen“, sagt Frank Vollmer, Geschäftsführer der Großburgwedeler Firma CDG, erfreut. Wie fast allen in der Branche waren auch bei CDG seit März 2020 fast alle Aufträge und Events gecancelt oder verschoben worden. Und ohne Veranstaltungen und Feiern war auch der Verleih von mobilen Luxustoiletten kein Geschäftsmodell.

Aufatmen: Konfirmationsfeier klappt doch noch

Den Schlagzeilen über neue Lockerungen folgten bei CDG am Donnerstagmorgen erste Anrufe und Buchungen auf dem Fuß. Beim Burgdorfer Pferdemarkt am 19. Juni wird CDG nach langer Zwangspause endlich wieder Suppe servieren können. Eine für Juli geplante Konfirmationsfeier wurde festgemacht – nach dem Prinzip Hoffnung, denn noch gelten im Privatbereich Kontaktbeschränkungen auf zehn Personen aus drei Haushalten. Die Kunden hätten trotzdem aufgeatmet, berichtet Vollmer. Insgesamt seien die Leute vorsichtig. „Wir reden nicht davon, dass wir gleich morgen Hochzeiten ausrichten.“

Spätestens im August, so hofft Vollmer, sollen möglichst viele der 15 CDG-Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt sein. Die 1993 gegründete Firma ist unter anderem Spezialist für Sportevents, und da gebe es bereits sehr konkrete Anfragen. Um zwei 16- und 30-tägige Tourneen mit dem „Feuerwerk der Turnkunst“ zu stemmen, bei denen die Großburgwedeler das 140-köpfige Team aus Sportlern, Künstlern und Technikern verpflegen sollen, sei viel Vorbereitungsarbeit fällig.

Onlinemeeting ohne Canapés

Moss Delikatessen lebt hauptsächlich vom Verkauf über die Theke, das Geschäft an der Dammstraße hatte durchgängig geöffnet. Mittagstisch-Stammkunden im Homeoffice fehlen. Negative Corona-Effekte infolge von Kontaktbeschränkungen spiegelten sich am stärksten in den Aufträgen für Außer-Haus-Lieferungen wider, berichtet Inhaberin Gabriele Moss. Die beschränkten sich zurzeit noch auf „Mikroevents“ wie Omas 80. Geburtstag mit einer Handvoll Gästen, kleine Firmenmeetings, das war’s auch schon. „Die Konfirmationen sind durch, und nichts ist passiert.“ Kurzarbeit musste das Unternehmen aber für niemanden aus der rund 20-köpfigen Belegschaft beantragen. In der Küche seien zum Ausgleich eben mehr Salate zubereitet und Kuchen gebacken worden, verrät die Chefin. Bestimmte Geschäftsfelder werden nach ihrer Einschätzung nach Corona aber wohl dauerhaft wegfallen. Viele Firmen hätten während der Pandemie Fortbildungen und Treffen auf online umgestellt. Dafür werden keine kalten Platten gebraucht.

Crew auf Abruf, aber Kunden planen noch verhalten

Eigentlich wollte Heiko Wöhler in diesem Sommer mit seiner Firma 25-jähriges Bestehen feiern. Stattdessen war seine fünfköpfige Crew in Kurzarbeit, die Küche verwaist und einer der beiden Firmentransporter abgemeldet. Noch nie in seinem Leben hat der 51-Jährige, der nebenbei ein Dutzend spektakulärer Rasenmäher-Treckerrennen in Thönse mit organisiert hat, so viel Zeit gehabt. Doch anders als im Rennsport lässt sich in seiner Branche die Arbeit nicht von null auf hundert anfahren.

Sein Team steht auf Abruf bereit, aber noch planten potenzielle Auftraggeber sehr verhalten. „Dass die Leute wieder mehr feiern werden“, daran hat Wöhler keinen Zweifel. Richtig los gehen wird es nach seiner Einschätzung aber erst nach den Sommerferien. Bis dahin müsse er zusehen, 400-Euro-Jobber für den Service zu rekrutieren. Einige aus seiner Stammmannschaft hätten in der langen Pandemiepause andere Jobs angenommen. Dieses Wochenende umsorgt Wöhler mit kleiner Crew ein Fahrsicherheitstraining mit Hygienekonzept in der Heide – immerhin.

An der staatlichen Unterstützung während der Corona-Krise hat der Thönser ebenso wenig auszusetzen wie sein Großburgwedeler Kollege Vollmer. Dass sich die Hilfen am Vorjahresumsatz orientieren, sei Firmen zugutegekommen, die steuerehrlich und transparent wirtschaften, das merken beide an. Kritisch sieht Wöhler indes die Eile bei den Corona-Lockerungen: „Hinterher wundern wir uns wieder, wenn die Infiziertenzahlen hochgehen.“

Noch keine Entwarnung für die Gartenparty

Durch die geschlossene Glaseingangstür kann man es sehen: Die Tische sind hübsch arrangiert. Hohe Weingläser, Silberbestecke, blütenweiße Servietten. Im Landhaus Burgwedel in der Meineworth wäre jetzt im Hochzeitsmonat Juni normalerweise Hochsaison für große Festgesellschaften. Auf bis zu 130 Gäste bei Stehpartys und bestuhlt für bis zu 90 Gäste ist die urige Fachwerkdiele ausgelegt. Aber das ganze Ensemble liegt im Dornröschenschlummer.

Mit einem zurzeit noch erforderlichen Hygienekonzept blieben ganze 30 Plätze übrig, Sicherheitsabstände wären einzuhalten, getanzt würde tischweise und mit Maske – keine Voraussetzungen, unter denen Wolfgang Richter das Landhaus nach 15 Monaten Zwangspause wieder aufmachen oder ein Paar seinen großen Tag feiern wolle, sagt der Betreiber. Insgesamt zwölf Eventlocations in der Region betreibt seine Firma Allerbest Creatives Catering mit einer festen Belegschaft von 14 Mitarbeitern, die jetzt in Kurzarbeit sind. Neben Messen ist das Catering im Privatbereich das Hauptgeschäft. Da gebe es leider keine Entwarnung für seine Branche, verweist Richter auf die Kontaktbeschränkungen, die selbst für Gartenpartys noch gelten. Richter, seit 34 Jahren im Geschäft, verspürt keine Neigung, sich „auf den letzten Metern der Pandemie strafbar zu machen“.

Alle Buchungen, die sich in den letzten Tagen wieder mehren, schließe er unter dem Vorbehalt ab, dass die Veranstaltung den dann geltenden Corona-Schutzbestimmungen entspricht. Falls nicht, könnten Kunden kostenlos stornieren. „Eine Sicherheit für beide Seiten“, sagt Richter.

Von Martin Lauber