Großburgwedel

Die Betriebsärzte von der Drogeriekette Rossmann beginnen diese Woche damit, die Mitarbeitenden des Konzerns zu impfen. Die Impfungen bei Rossmann werden in dem bereits errichteten 400 Quadratmeter großen Zelt mit zwei Impfstraßen auf dem Gelände der Firmenzentrale in Großburgwedel vorgenommen. Allein 6200 Beschäftige hat das Unternehmen in Niedersachsen. 1500 von ihnen arbeiten in der Burgwedeler Zentrale. Sie alle können sich nach und nach am Firmensitz der Drogeriekette an der Isernhägener Straße impfen lassen.

Lieferdatum noch unklar

Derzeit beschränkt sich das Impfangebot auf die Mitarbeitenden in Niedersachsen. „In dieser Woche ist zunächst die Priorisierungsgruppe zwei an der Reihe“, erklärte Unternehmenssprecherin Anna Kentrath. „Wann der Impfstoff in Burgwedel eintrifft und von welchem Hersteller er kommt, ist derzeit aber noch ungewiss. Wir rechnen aber mit einem Impfbeginn noch in dieser Woche.“ Sobald die erforderlichen Dosen geliefert werden, würden die Mitarbeitenden, die nach der Priorisierung an der Reihe sind, nach Burgwedel kommen. „Dafür gewähren wir den Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Burgwedel arbeiten, einen freien Tag“, erklärte Kentrath.

Dort werden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Konzernzentrale in Empfang genommen. Diese engagieren sich als freiwillige Helfer am Empfang und als Lotsen bei der Impfung. 100 Freiwillige hätten sich binnen kürzester Zeit für diese Aufgabe gefunden. Sie helfen beim Aufbau des Impfzentrums und der Organisation.

Nur begrenzte Zahl an Impfdosen

Die Drogeriekette Rossmann wurde neben Volkswagen, Rewe, Salzgitter AG und Sartorius als Modellprojekt des Landes Niedersachsen ausgewählt. Ab dem 7. Juni sollen dann auch alle anderen Firmen in Niedersachsen mit den Impfungen ihrer Belegschaft beginnen dürfen.

Das Land stellt den ausgewählten Unternehmen zunächst 11.700 Impfdosen zur Verfügung. „Der Impfstoff ist nach wie vor knapp und die Wartelisten der Impfzentren sind gut gefüllt. Aus diesem Grund verpflichten sich die teilnehmenden Unternehmen auch, sich mit den Impfungen ausschließlich im Rahmen der Priorisierung zu bewegen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Erfahrungen an andere Unternehmen weitergeben

Als Modellprojekt wird Rossmann Erfahrungen sammeln und diese mit anderen Unternehmen teilen können, die sich derzeit auf die Impfungen durch eigene Betriebsärztinnen vorbereiten. „Wir danken der Landesregierung für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns sehr, einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten zu können“, sagt Geschäftsführer Raoul Roßmann.

Von Inga Schönfeldt