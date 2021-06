Burgwedel - So funktioniert das Flinkster-Carsharing am Rathaus in Großburgwedel

Wer in Burgwedel ein Teilauto nutzen möchte, findet ein großes Angebot: Vier Fahrzeuge stehen inzwischen in der Stadt zum Carsharing per Flinkster bereit. Aktuell läuft eine Gutscheinaktion, um noch mehr Menschen für das umweltfreundliche Modell zu begeistern.