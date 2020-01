Fuhrberg

Ein Unbekannter hat am Sonnabendabend bei einem Autoaufbruch in Fuhrberg mehrere Taschen erbeutet – mit augenscheinlich für ihn lohnendem Inhalt: Laut Polizei befand sich außer etlichen Dokumenten auch Geld in den Taschen. Die Schadenssumme gab eine Sprecherin des Polizeikommissariats mit beachtlichen 1750 Euro an.

Der Tatzeitraum ist eng gefasst und beträgt exakt 18 Minuten: Zwischen 20.10 und 20.28 Uhr, so die Polizei, hatte der Dieb an der Celler Straße in Höhe der Einmündung des Wieckenberger Wegs eine der Dreiecksscheiben des dort abgestellten Autos eingeschlagen. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat melden.

Von Frank Walter