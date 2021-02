Burgwedels Seniorenheime sind fast durchgeimpft

Burgwedel

Es geht voran. Etliche Bewohner und Mitarbeiter in Burgwedels Pflegeheimen haben inzwischen die Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das Thönser Alten- und Pflegeheim Am Kiefernpfad startete Anfang Januar als erste Einrichtung in der Stadt mit den Impfungen – und ist jetzt mit beiden Impfungen durch. Andere, wie etwa das Seniorenheim Lindenriek in Kleinburgwedel und das Wohn- und Pflegeheim in Wettmar warten indes noch auf den zweiten Piks.

Thönser Alten- und Pflegeheim zum zweiten Mal geimpft

Noch im November hatten sich im Alten- und Pflegeheim Am Kiefernpfad in Thönse eine Küchenkraft und eine Pflegerin mit dem Coronavirus angesteckt. Woraufhin insgesamt 60 Bewohner und Mitarbeiter getestet wurden. Weitere Ansteckungen hatte es nicht gegeben. Als eine der ersten Einrichtungen in Burgwedel hatte das Altenheim gleich zu Beginn des neuen Jahres insgesamt 30 Bewohner und 34 Mitarbeiter impfen lassen. „Am 27. Januar folgte jetzt die zweite Impfung“, sagt Pflegedienstleiterin Annette Klüppel erleichtert.

Laut Klüppel haben alle Bewohner die Impfung gut vertragen. Lediglich einige Mitarbeiter hätten leichte Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit gehabt. Es sei aber nicht so schlimm gewesen. „Keiner musste sich krankschreiben lassen“, berichtet die Pflegedienstleiterin.

Schnelltests bei Besuchern und Personal sind weiter nötig

Indes liegt der erste Impftermin im Seniorenpflegeheim Lindenriek in Kleinburgwedel erst eine Woche zurück. Mehr als 90 Prozent der insgesamt 122 Bewohner sowie rund 70 Prozent der Mitarbeiter haben sich nach Angaben von Geschäftsführer Lars Wöhler impfen lassen. Das Familienunternehmen lässt auch weiterhin nur Besucher mit einem negativen Test ins Haus, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. „Wir bieten aber auch Schnelltests an“, sagt der Geschäftsführer. „Wir warten nun die neuen Verordnungen ab“, sagt Wöhler, der mit seinen Eltern und seinem Bruder die Einrichtung in Kleinburgwedel leitet. Er hofft, dass die Impfung nach der zweiten Dosis einen Corona-Ausbruch verhindern werde.

Zur gleichen Zeit wie der Lindenriek, hatte auch ein mobiles Impfteam die Bewohner und Mitarbeiter des Wohn- und Pflegeheims Wettmar besucht. „Alle 33 Senioren haben sich immunisieren lassen sowie ein Großteil der 30 Angestellten“, sagt Heim- und Pflegedienstleiterin Bajra Celovic. Ihren Angaben nach gibt es weiterhin täglich Corona-Tests bei den Beschäftigten und auch bei den Besuchern. „Das ist nach wie vor ein Muss“, sagt sie. Auch in Wettmar steht dann bald die zweite Impfrunde an.

