Burgwedels Haushalt hat tiefe Löcher wegen Corona-Krise

Burgwedel

Die Corona-Pandemie kostet Geld, viel Geld. Etliche Beschäftigte müssen mit Kurzarbeitergeld über die Runden kommen, Geschäftsleute ächzen unter Umsatzeinbußen. Aber auch die Finanzchefs in den Kommunen dürften jetzt jeden Cent zweimal umdrehen. Über die Kassenlage der Stadt Burgwedel haben wir mit Kämmerer Christian Möhring gesprochen.

Herr Möhring, wie sieht es derzeit in Burgwedels Stadtkasse aus? Ist noch genügend Geld da?

Anzeige

Noch können wir im Rahmen des verabschiedeten Haushalts wirtschaften. Aber es zeichnet sich schon jetzt ab, dass wir frisches Geld benötigen werden. Wir müssen also weitere Liquiditätskredite aufnehmen, und zwar zusätzlich zu dem vom Rat genehmigten Finanzrahmen.

Weitere NP+ Artikel

Wie hoch wird die Finanzlücke ausfallen?

Auf den Cent genau lässt sich das derzeit noch nicht sagen. Dazu gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Aber vorsichtig geschätzt, könnte das ein Betrag zwischen 2 und 4 Millionen Euro sein.

Sind die Ausgaben so stark gestiegen, oder brechen die Einnahmen weg?

Natürlich verursacht die Corona-Pandemie auch bei uns zusätzliche Ausgaben. Für das Finanzloch sind aber ausbleibende Steuereinnahmen verantwortlich. Vor allem zwei Arten von Steuern sind die Säulen für unseren Haushalt: die Gewerbe- und die Einkommenssteuer. Die Gewerbetreibenden müssen alle drei Monate ihre Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer leisten. Der nächste Stichtag ist der 15. Mai. Schon jetzt liegen uns rund 50 Anträge vor, diese Steuer herabzusetzen oder sogar komplett zu stunden. Rechnet man die daraus resultierenden Ausfälle zusammen, summiert sich das auf einen Betrag von einer Million Euro.

Und wie sieht es bei der Einkommenssteuer aus?

Da spüren wir noch nichts. Auch hier gibt es einen dreimonatigen Abrechnungszeitraum. Bei der Rate für das erste Quartal, die wir am 4. Mai ausgezahlt bekommen haben, waren noch keine negativen Auswirkungen von Corona zu spüren. Im Gegenteil: Wir lagen ein wenig über dem Vorjahr und über unseren Planungen. Aber das wird so nicht bleiben. Viele Menschen arbeiten mittlerweile weniger, bekommen Kurzarbeitergeld und zahlen damit weniger Steuern. Das werden wir am 1. August zu spüren bekommen.

Wie hoch schätzen Sie die drohenden Ausfälle in diesem Bereich?

Das könnte sich auf eine ähnliche Größenordnung wie bei der Gewerbesteuer addieren. Zusammengerechnet könnte uns Corona in diesem Jahr somit 4 Millionen Euro kosten.

Wie lange wird das Virus im städtischen Haushalt seine Spuren hinterlassen?

Ich fürchte, sehr lange. Vor allem für die Gewerbesteuer werden ja Vorauszahlungen geleistet, die aus den Gewinnen der Vorjahre berechnet werden. Was am Ende wirklich bezahlt werden muss, das wird erst mit dem Steuerbescheid im kommenden Jahr entschieden. Erst dann werden wir wissen, wie viel Geld uns die Corona-Pandemie gekostet hat.

Sie sagten, dass auch die Ausgaben gestiegen seien. Um wie viel und wofür?

Stand heute haben wir sicherlich 50.000 Euro zusätzlich ausgegeben. Die Preise, die derzeit für Schutzmasken und -anzüge aufgerufen werden, sind abenteuerlich. Vor der Krise haben wir 50 Cent für eine FFP2-Maske bezahlt, heute kann ich zufrieden sein, wenn ich sie für 5 Euro bekomme. Oder die OP-Masken. Da kostete eine bislang ein paar Cent, derzeit können wir uns glücklich schätzen, wenn wir sie für einen Euro das Stück bekommen. Oder auch die Ganzkörperschutzumhänge, die wir für die Feuerwehren und Mitarbeiter im Ordnungsamt benötigen. Die Preise sind von 5 auf 27 Euro je Stück geklettert.

Wie will die Stadt die Finanzlöcher stopfen beziehungsweise die zusätzlichen Ausgaben finanzieren?

Mit Einsparungen allein wird das nicht funktionieren. Wir benötigen einen Nachtragshaushalt. Dazu führen wir Gespräche mit dem Rat. Für Anfang Juli ist eine Ratssitzung geplant. Da könnte dann über einen Nachtragshaushalt entschieden werden.

Wie viel Einsparpotenzial gibt es für die Stadt?

Eher wenig. Wir erfüllen viele Pflichtaufgaben. Da gibt es kaum Kürzungsmöglichkeiten. Bei welchen Projekten gespart werden kann, müssen wir im Einzelfall mit der Politik besprechen. Außerdem sollten sich Kommunen in einer Krise antizyklisch verhalten. Wem hilft es, wenn wir beispielsweise die Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen herunterfahren. Wir sparen dann unsere Straßen kaputt und entziehen der ohnehin schon gebeutelten Wirtschaft Aufträge, die die Unternehmen zum Überleben brauchen.

Gibt es denn gar keine positive Auswirkungen der Corona-Krise auf die städtischen Finanzen?

Doch, die gibt es auch. Aber in einem eher bescheidenen Umfang. Die Mitarbeiter fahren nicht mehr zu Fortbildungsseminaren. Das spart Gebühren und Kilometergeld. Auch kann es passieren, dass sich die Neubesetzung einer Stelle verschiebt, schließlich finden derzeit keine Vorstellungsgespräche statt. Aber unterm Strich fallen diese Einsparungen kaum ins Gewicht. Sie summieren sich auf vielleicht 100.000 Euro.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer