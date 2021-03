Die Bürgerinitiative gegen das Vergessen Burgwedel und die Pestalozzi-Stiftung haben coronabedingt im kleinen Kreis den Opfern der Todesmärsche an der Pestalozzischeune gedacht. Wer mag, ist aufgefordert, selbst eine Blume der Erinnerung in den Busch zu stecken.

Burgwedeler gedenken im kleinen Kreis der Nazi-Opfer an der Pestalozzischeune

