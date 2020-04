Wirtschaftsförderin gibt Tipps zu Corona-Hilfen

Großburgwedel

Das Coronavirus hält die gesamte Gesellschaft in Atem. Vor allem Teile der Wirtschaft leiden besonders unter den Einschränkungen, die erlassen wurden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wie den Gewerbetreibenden geholfen werden kann, darüber sprachen wir mit Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch.

Frau Hansch, als Wirtschaftsförderin haben Sie den direkten Kontakt zu den Gewerbetreibenden. Wo drückt denen der Schuh derzeit besonders?

Anzeige

Das stellt sich je nach Branche sehr unterschiedlich da. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Firmen grundsätzlich gut informiert sind. Trotzdem kann ich manchmal noch weitere Unterstützung geben.

Wenn sich jemand bei Ihnen meldet, welche Frage wird derzeit am häufigsten gestellt?

„Wann kann ich mein Geschäft wieder öffnen?“ Das ist die Frage, die ich am häufigsten höre. Als Wirtschaftsförderin kann ich darauf leider keine Antwort geben. Ich kann da nur an die Kollegen im Ordnungsamt verweisen. Wichtig ist aber, dass wir in Burgwedel mit der Region an einem Strang ziehen. Wir brauchen einheitliche Regelungen für alle Kommunen. Es kann nicht sein, dass ein Geschäftsinhaber in Hannover wieder öffnen darf, der Kollege in Burgwedel mit dem gleichen Angebot die Ladentür aber noch nicht aufschließen darf.

Wie können Sie den Geschäftsleuten, die bei Ihnen anrufen, helfen?

In erster Linie mit Informationen. Bei uns erfahren Sie, wie Sie an Zuschüsse kommen können, wer bei Problemen weiterhelfen kann. Ich bin richtig gut vernetzt, beispielsweise mit der N-Bank. Das ist die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen. Hier können Hilfen beantragt werden. Wenn ich nicht direkt weiterhelfen kann, dann habe ich zumindest Tipps oder Telefonnummern, wo es Hilfe geben kann. Erste Informationen gibt es zudem auf der Homepage der Stadt.

Unterstützen Sie auch beim Ausfüllen der Formulare?

Nein. Das geht am Telefon auch nicht wirklich. Aber ich habe einen Tipp. Beim Ausfüllen geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Am Ende erhält derjenige schneller die gewünschte finanzielle Unterstützung, der die Formular komplett ausgefüllt hat. Nachfragen würden das Ganze nur verzögern.

Viele Selbstständige plagen derzeit finanzielle Sorgen. Ihnen fehlen die Einnahmen. Können Sie denen helfen?

Direkte Hilfen von der Stadt gibt es in Burgwedel nicht. Aber viele Unternehmer zahlen Gewerbesteuer an die Stadt. Es gibt durchaus die Möglichkeit, diese zu stunden oder die Vorauszahlungen zu kürzen. Das sage ich dann auch den Geschäftsleuten, die bei mir anrufen.

Hat es in Burgwedel schon viele Anträge auf Stundung oder Senkung der Gewerbesteuer nach Ausbruch der Corona-Pandemie gegeben?

Bislang sind es rund 30.

In welchem Umfang?

Details können wir nicht nennen. Kämmerer Christian Möhring beziffert sie als „merkbar“.

Eigentlich ist es ja die Hauptaufgabe der Wirtschaftsförderin, weiteren Unternehmen die Ansiedlung in Burgwedel schmackhaft zu machen. Nun überlagert das Thema Corona fast alles. Finden in diesen Zeiten noch solche Gespräche statt?

Ja, finden sie, wenn auch in anderer Form. Vieles läuft jetzt über Telefonkonferenzen. Zumindest die bestehenden Projekte werden weitergeführt. Ganz neue Kontakte habe ich in den vergangenen drei Wochen nicht geknüpft. Das ist bei den Firmen derzeit einfach nicht das Thema.

So erreichen Sie Wirtschaftsförderin Anja Hansch Anja Hansch gibt Gewerbetreibenden Tipps, wo sie in Zeiten der Corona-Krise Hilfen erhalten. Und so ist die Burgwedeler Wirtschaftsförderin telefonisch unter (05139) 8973630 erreichbar: montags, 8 bis 12 Uhr dienstags, 14 bis 18 Uhr donnerstags, 8 bis 12 Uhr Darüber hinaus ist Hansch wochentags oftmals auch außerhalb dieser Zeiten unter der genannten Rufnummer zu sprechen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer