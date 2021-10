Großburgwedel

Der Geschäftsführer der Burgwedeler Brauerei, Sven Harder, spendet seinen alten Ford Transit an die Flutopfer im Ahrtal. Am Freitag, 9. Oktober, soll der Transporter vollgepackt in den Westen der Republik fahren. Bis dahin ruft das Team der Brauerei zu Sach- und Geldspenden auf. Dabei werden vor allem Baumaterialien und Werkzeuge zur Instandsetzung und Sanierung von Häusern und Wohnungen gebraucht.

Weitere Informationen erteilen Stefan Schröter unter Telefon (0163) 7536232 und Sven Harder unter Telefon (0160) 2502499.

Von Alina Stillahn