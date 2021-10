Engensen/Wettmar/Großburgwedel

Die Stadt Burgwedel will für die Unterhaltung der eigenen Straßen und Fahrradwege 2022 rund 1,4 Millionen Euro ausgeben. Umfangreichere Arbeiten sind dabei in Engensen und Wettmar geplant: Burgwedels Straßenbauingenieur Alexej Wyshimok schlägt den Ersatz der Asphaltdeckschicht der Straße Thönser Trift in Wettmar auf einer Länge von 650 Metern sowie der Straße Ackerdamm in Engensen auf einer Länge von 350 Metern vor.

Die Ortsräte Wettmar und Kleinburgwedel hätten in ihren Ortschaften dazu noch die Straßen Würmseeweg, Gartenstraße und Lönsweg für eine großflächige Instandsetzung vorgeschlagen, so Wyshimok im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, wo er das Projekt vorstellte. Dem musste er allerdings vorerst eine Absage erteilen. Die Stadt müsse alle Straßen jedes Jahr neu analysieren und priorisieren, erklärte Wyshimok. Dabei seien die Straßen Thönser Trift und Ackerdamm in einem wesentlich schlechteren Zustand. „Beide Straßen überleben keinen harten Winter mehr.“

Über 500.000 Euro für neue Asphaltdecke in Wettmar

Für die neue Asphaltdecke der Straßen in Wettmar veranschlagt die Stadt rund 529.000 Euro. Die Kosten für die Straße Ackerdamm in Engensen belaufen sich auf mehr als 217.000 Euro. Ein weiterer großer Kostenpunkt: der Schotter auf den Wirtschaftswegen. Der sei insbesondere als Grundlage für die schweren landwirtschaftlichen Maschinen nötig, sagte Wyshimok. Für die Wiederherstellung der Schotterwege rechnet er für 12.000 Meter mit Kosten von 264.000 Euro.

Weitere Kosten für die Instandhaltung der städtischen Straßen fallen für die Pflasterung an, knapp 177.000 Euro veranschlagt die Stadt dafür. Die Kosten für Borde, Signalsteine, Schotter im Seitenstreifen, Poller und kleinere Arbeiten wie etwa bei Wurzelschäden belaufen sich auf mehr als 43.000 Euro. Hinzu kommt die Instandhaltung der Asphaltflächen. Für die Reparatur von Schlaglöchern, sogenannten Kleinflächen, etwa der Asphaltierung einer Fläche von zwei bis zehn Quadratmetern, Rissen und Fugen sollen insgesamt etwa 103.000 Euro ausgegeben werden. Größter Kostenpunkt dabei: die Schlaglöcher im Stadtgebiet mit knapp 55.700 Euro.

Geld fließt auch ins Fahrradwegenetz

80.000 Euro sollen zudem in den Ausbau des Fahrradwegenetzes fließen. Dort werden laut Wyshimok Projekte in Zusammenarbeit mit dem ADFC geplant. Es handele sich um mehrere kleine Stellen im bestehenden Fahrradwegenetz.

In Großburgwedel haben die Arbeiten an der Straße Auf dem Amtshof bereits begonnen. Sie ist daher für den Durchgangsverkehr gesperrt. Quelle: Alina Stillahn

Wann welche Straßen instand gesetzt werden, wird von Jahr zu Jahr entschieden. Dafür schaut sich Wyshimok alle städtischen Straßen mindestens einmal im Jahr an und unterbreitet dann den Mitgliedern der Ortsräte und des Bauausschusses die Vorschläge. Aktuell steht die Sanierung der Straße Auf dem Amtshof in Großburgwedel an. Sie ist voraussichtlich bis zum 20. November noch für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Alles läuft nach Plan“, sagt Wyshimok.

Von Alina Stillahn