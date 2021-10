Großburgwedel

Im Fundkeller der Stadt hat sich einiges angesammelt: Mehr als 150 Fahrräder stehen dort. Diese werden eigentlich auf der Terrasse hinter dem Rathaus versteigert – was aber aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht möglich war. Deswegen setzt die Stadt jetzt auf eine Onlineversteigerung.

Dazu lädt das Fundbüro ab Mittwoch, 10. November, auf www.zoll-auktion.de/auktion zu zwei Auktionen ein. Unter der Rubrik „Sport und Freizeit“ in der Kategorie „Fahrräder und Zubehör“ werden dann mehr als 100 Fahrräder aus Burgwedel versteigert. Dabei sind unter anderem Damen-, Herren- und Kinderfahrräder, ein Klapprad, ein BMW-Tiefeinsteiger, mehrere Mountainbikes, Rennräder, Cityroller und Pucki-Laufräder.

Bilder gibt es nur online

Das Angebot kann nur online angesehen werden, eine persönliche Sichtung der Räder ist während der Auktion nicht möglich. Die Fahrräder sind laut Stadt aber genau beschrieben und auf Fotos zu sehen. Auf Makel wird explizit hingewiesen, in vielen Fällen sind kleinere, aber auch größere Reparaturen notwendig.

Die Stadt hofft darauf, dass eine Versteigerung hinter dem Rathaus wie vor der Pandemie im kommenden Jahr wieder möglich ist. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Die erste Auktion startet am 10. und endet am 23. November um 24 Uhr. Die zweite Auktion beginnt am 1. Dezember und endet am 14. Dezember, ebenfalls um 24 Uhr. Wie immer bei Fundsachenversteigerungen gilt: Eine Gewährleistung gibt es nicht. Ein Umtausch ist auch nicht möglich. Höchstbietende können die ersteigerten Fahrräder dann ausschließlich nach Terminvereinbarung abholen. Dazu nimmt das Fundbüro der Stadt nach dem Ende der Auktion Kontakt mit ihnen auf. Die Räder werden unter Einhaltung der Abstandsregeln übergeben und können vor Ort bar oder mit der EC-Karte bezahlt werden.

Bieter müssen sich vorab registrieren

Vorab müssen sich Bieterinnen und Bieter auf der Auktionsseite registrieren. Zudem bietet die Plattform die Möglichkeit an, Artikel auf eine Beobachtungsliste zu setzen. Wer zur Onlineversteigerung noch Fragen hat, kann sich an das Fundbüro der Stadt unter Telefon (0 51 39) 8 97 35 00 oder per E-Mail an buergerbuero@burgwedel.de wenden.

Von Alina Stillahn