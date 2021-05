Burgwedel verschiebt Eröffnung der Freibadsaison

Großburgwedel

Aus der angekündigten Eröffnung des Freibades am Pfingstwochenende wird nichts: Das Bad bleibt weiterhin geschlossen. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen erlaubt die geltende Corona-Verordnung des Landes keinen regulären Badbetrieb, zum anderen sind aber auch die Arbeiten am und rund um das Schwimmbecken noch nicht abgeschlossen. Derweil kündigt die Stadt einen neuen Eröffnungstermin an: Der diesjährige Badebetrieb soll nun am 3. Juni starten, erklärte die erste Stadträtin Christiane Concilio. Und das ist nicht irgendein Termin: Es ist der 60. Geburtstag des Bades.

Im Freibad ist noch einiges zu tun

Bei einem Rundgang über die Baustelle im Bad kündigte Bürgermeister Axel Düker (SPD) Mitte April die Eröffnung des Freibades für den 22. Mai an. „Bis dahin“, so der Verwaltungschef, „werden die Arbeiten abgeschlossen sein.“ Ein Versprechen, das die Stadt nun allerdings nicht halten konnte. Ein Blick ins Bad offenbart eine Baustelle, auf der noch kräftig gewerkelt wird. An Wasser in den Becken ist noch längst nicht zu denken.

Damit hat Burgwedel die Chance verpasst, den Badbetrieb frühzeitig aufzunehmen. Denn das ist sehr wohl auch in Zeiten einer Corona-Pandemie möglich. Das zeigt ein Blick die Umgebung. Vielerorts wurden Modelle entwickelt, die den Bürgern eine Nutzung ihres Bades ermöglichen. Beispielsweise in Hannover. Seit einer Woche können Paare, Familien oder andere Personen eines Haushalts Zeiten im Lister Bad und im Ricklinger Bad buchen. Für jeweils eine Stunde dürfen sie dann eine 50-Meter-Bahn, ein halbes Sprungbecken oder das halbe Nichtschwimmerbecken nutzen. Und das zum regulären Eintrittspreis.

Andere Kommunen vermieten Bäder stundenweise

Ähnliche Konzepte gibt es auch für die genossenschaftlich geführten Freibäder in Uetze und Hänigsen sowie im Spaßbad Wedemark. In Hänigsen buchen Genossen für jeweils eine Stunde ein Freibad-Viertel per App und QR-Code ohne Aufpreis, in Mellendorf können Privatleute gleich das ganze Becken mieten. Das allerdings ist ein recht teurer Spaß. Eine Stunde kostet stolze 50 Euro. Obendrein starten dort demnächst Schwimmkurse. Denn auch die sind nach der niedersächsischen Corona-Verordnung möglich. In den Ausführungen der Niedersächsischen Staatskanzlei heißt es zu den seit dem 10. Mai geltenden Bestimmungen unter Nummer drei: „Schwimmbäder können (nur) für die Erteilung von Schwimmunterricht und Schwimmkursen geöffnet werden. Unterrichtende und volljährige Teilnehmende müssen getestet sein, die Gruppen dürfen jenseits der Geimpften und Genesenen nicht mehr als 20 Personen umfassen.

Ein Wermutstropfen bleibt aber auch, wenn das Großburgwedeler Bad in zwei Wochen tatsächlich öffnen sollte. „Das wird kein normaler Badebetrieb werden“, erläutert Concilio. „Das lässt die Corona-Pandemie nicht zu.“ Derzeit wird im Rathaus das Hygienekonzept für das Bad noch einmal überarbeitet und an die geltenden Bestimmungen angepasst. Die Region muss dem Konzept dann zustimmen. Außerdem steht derzeit noch nicht endgültig fest, welche Auflagen im Juni gelten werden. Ende Mai wird eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen erwartet.

Von Thomas Oberdorfer