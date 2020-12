Burgwedel

Eine arbeitsreiche Woche liegt hinter den Mitarbeitern des Burgwedeler Bauhofs. Mit 30 Tannenbäumen und 50 Bund Tannengrün haben sie in den vergangenen Tagen Großburgwedel und die anderen Ortsteile weihnachtlich geschmückt. Pünktlich zum ersten Advent waren die Bäume an Schulen und auf Dorfplätzen aufgestellt.

Die größte Tanne steht in Burgwedel

Den größten Baum gibt es auch in diesem Jahr wieder in Großburgwedel. Stolze acht Meter misst die Edeltanne, die seit einigen Tagen den Domfrontplatz ziert. Wie die anderen Bäume und das Tannengrün stammt sie von einer Weihnachtsbaumplantage in der Nähe von Rinteln. „Dort gibt es besonders große Bäume“, erklärt Bauhofchef Martin Riessler den Einkauf in dem rund 80 Kilometer entfernten Ort. „In der näheren Umgebung habe ich solche Bäume nicht gefunden.“ Seit dem vergangenen Jahr kauft die Stadt auf der Plantage die zur Weihnachtszeit benötigten Tannenbäume und das Grün ein. Und auch die anderen Ortsteile erhalten alle einen großen Weihnachtsbaum für den Dorfplatz oder einen anderen Platz im Ort.

Der Kauf rechnet sich nach Riesslers Worten: „Wir bekommen das ganze Paket frei Haus geliefert, inklusive der großen Tanne für den Domfrontplatz.“ 3500 Euro lässt sich die Stadt das Grün für eine stimmungsvolle Weihnachtszeit kosten.

Kranwagen und Hebebühne müssen nicht angemietet werden

Und das kann günstiger sein, als ein großer, gespendeter Baum. Denn: In den vergangenen Jahren bekam die Stadt oftmals eine große Tanne für den Domfrontplatz geschenkt. „Wir mussten sie allerdings fällen und selbst transportieren. Doch dazu fehlt uns der Fahrzeugpark“, erläutert Riessler. „Also mussten wir dann einen Kranwagen und eine Hebebühne anmieten. Unterm Strich ist das teurer, als sich für einen Einzelpreis von 450 Euro eine acht Meter große Tanne frei Haus liefern zu lassen.“

Einen gespendeten Baum gab es aber auch in diesem Jahr wieder. Am Amtshof steht eine fünf Meter hohe Fichte. Die hat Marc Sinner aus Engensen spendiert. „Den Baum konnten wir mit unseren eigenen Fahrzeugen abholen, dafür mussten wir nichts anmieten“, berichtet Riessler. Nicht zum städtischen Paket gehören übrigens die Bäume an der Von-Alten-Straße und an anderen Straßen. Die hat die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute aufgestellt.

Hat seinen eigenen Baum dabei: Melvin unterwegs auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer

Mit dem Weihnachtsbaum unterwegs

Bei den Burgwedelern jedenfalls kommt der große Baum im Ortszentrum gut an. „Schön gewachsen, der sieht richtig gut aus“, gab es Lob im Internet. Gut gefallen hat die Tanne auch Melvin. Mit seinen Eltern war er auf dem Domfrontplatz unterwegs. Und der Junge ist ein echter Weihnachtsbaumfan. Mit dabei hatte er einen modernden Bollerwagen, in dem ein kleiner Weihnachtsbaum mit Lichterketten und schönen, tiefroten Sternen thronte.

Einen Wunsch hat Riessler für die diesjährige Weihnachtszeit: „Es wäre schön, wenn nicht wieder der Weihnachtsstern von der Spitze des Baumes auf dem Domfrontplatz verschwinden würde.“ In den vergangenen beiden Jahren montierten Unbekannte ihn ab. 2018 fand er sich in einem Vorgarten wieder an, im vergangenen Jahr blieb er verschwunden.

Von Thomas Oberdorfer