Burgwedel

Wer kein eigenes Auto hat und nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein will, der kann in Burgwedel seit mehr als zwei Jahren auch einen Wagen mieten. Das Carsharingangebot von Stadt, Region Hannover und der Bahntochter Flinkster macht es möglich. Wie die Verwaltung mitteilt, gibt es nun passend zur kühlen Jahreszeit eine Herbstaktion für die Burgwedelerinnen und Burgwedeler: Wer sich über die Seite www.flinkster.de registriert, erhält ein Fahrtguthaben von 10 Euro.

Mit der Aktion erhofft sich Umweltkoordinator Malte Schubert, dass das Angebot wieder mehr genutzt wird. Denn die Corona-Pandemie hatte sich im März noch deutlich negativ auf die Buchungszahlen der Fahrzeuge ausgewirkt. „Da kommt langsam ein bisschen Schwung rein“, sagt Schubert. So sei der Wagen am Bahnhof seiner Beobachtung nach in letzter Zeit öfter bewegt worden.

Vierter Wagen kam im März

Der Ford Fiesta hatte die Burgwedeler Carsharingflotte im März ergänzt. So sollen privat, aber auch geschäftlich Reisende, die nicht auf den Bus warten können, mit dem Wagen gleich weiterfahren können. Damit soll die Mobilitätskette am Bahnhof geschlossen werden. „Die Stadt möchte es mit diesem Projekt jedem Einzelnen ermöglichen, zumindest auf ein Zweit- oder Drittauto zu verzichten“, sagt Bürgermeister Axel Düker (SPD). Von den drei weiteren Ford am Rathaus können auch zwei tagsüber von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung genutzt werden. So konnte die Stadt auch die eigene Flotte verkleinern.

Aktion gilt bis Ende Dezember

Mit dem Code „herbstaktion“ erhalten die Burgwedelerinnen und Burgwedeler das Guthaben. Die Aktion gilt nach erfolgreicher Registrierung bis zum 31. Dezember. Nach der Anmeldung können die Wagen dann bequem im Internet auf www.flinkster.de oder per App Flinkster gebucht werden. Das Angebot soll es laut Schubert nach Burgwedel auch noch in anderen Kommunen der Region Hannover geben.

Von Alina Stillahn