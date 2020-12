Burgwedel

In der Mitte das holperige Natursteinpflaster, an den Rändern neue Radwege mit frisch verlegten Backsteinziegeln: Für die Radfahrer entschärfte die Stadt eine alte Holperstrecke. Statt sich mit dem Rad auf dem Würmseeweg zwischen dem See und der Wietzesiedlung kräftig durchschütteln zu lassen, können sie nun recht entspannt über die A-7-Brücke fahren. Das ist eines von vier Projekten, mit denen Burgwedel die Situation für Radler und Fußgänger im laufenden Jahr verbesserte. 80.000 Euro nahm sie dafür in die Hand.

Würmseeweg eines von vier Projekten in 2020

Den Anfang machte die Beseitigung einer problematischen Stelle an der Bahnhofstraße kurz vor dem Ortsausgang Kleinburgwedel in Richtung Bahnhof. Dort wurde der Weg auf der linken Seite von der Einmündung zur Straße Im Wiesengrund bis zum Ortsschild auf einer Breite von zweieinhalb Metern gepflastert. „Die Stelle war bislang wegen einer hohen Bordsteinkante sehr gefährlich“, sagte Steffen Timmann, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) und Burgwedel. Da nicht nur Kleinburgwedeler, sondern auch Radler aus Wettmar, Thönse und Engensen diese Strecke nutzen und sie zudem der Schulweg für Kinder ist, gab es eine hohe Dringlichkeit für das Projekt.

Anzeige

Außerdem wurden einige kleinere Umbauten an der Würmseekreuzung vorgenommen. Nun lässt sich die Landesstraße 381 von Radfahrern und Fußgängern leichter und vor allem gefahrlos überqueren.

Eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung setzte die Stadt am Ikea-Parkplatz in Großburgwedel um. Dort wurde ein Trampelpfad durch ein Beet zu einem kleinen Durchgang umgebaut. Und der wird nun von „Radfahrern und Fußgängern bestens angenommen“, sagte Bürgermeister Axel Düker erfreut.

Weitaus aufwendiger war der Neubau des Radwegs an der Autobahnbrücke am Würmseeweg. Bislang gab es lediglich ein Teilstück auf der einen Seite des Würmseewegs. Notgedrungen mussten die Radfahrer entweder ein Stück über die holprige Natursteinpflasterung fahren oder gleich versuchen, im unbefestigten Randbereich vorwärtszukommen. „Egal welche Strecke man wählte, das war eigentlich immer nur etwas für Mountainbikefahrer“, schilderte Alexej Wyshimok die Probleme. Der Ingenieur aus dem städtischen Bauamt plante und überwachte die Arbeiten. Nun gibt es auf beiden Seiten der Brücke einen Radweg. Mit 40.000 Euro war es das größte der vier Projekte.

Neuer 80.000 Euro-Topf soll aufgelegt werden

„Der Topf ist nun auch leer. Vielleicht gibt es noch ein paar Hunderter, mehr auf keinen Fall“, sagte Wyshimok. „Aber es müssen noch einige Sachen abgerechnet werden, dann wissen wir es genau.“ Sollten dann noch ein paar Euro da sein, könnten sie den Grundstock für den Topf des Jahres 2021 bilden. Denn die Stadt will erneut 80.000 Euro für kleinere Projekte zur Verfügung stellen.

Und es gibt auch schon erste Ideen, was mit dem Geld getan werden soll. „Wir wollen die Einmündung des Mennegartens in die Burgdorfer Straße umbauen und damit sicherer machen“, sagte Düker. „Diesen Weg nutzen täglich viele Schüler auf ihrem Weg zur Schule.“ Und auch Timmann hat noch einen Wunsch: „Hinter der Autobahnbrücke in Richtung Wietzesiedlung ist der Würmseeweg immer noch eine Holperstrecke. Da werden die Radfahrer weiterhin durchgeschüttelt.“

Von Thomas Oberdorfer