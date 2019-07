Großburgwedel

Der SPD-Ortsverein besichtigt in seiner Reihe „ Burgwedel entdecken“ am Donnerstag, 18. Juli, die Zentrale der Firma Rossmann in Großburgwedel. Auch Interessierte ohne Parteibuch können sich anschließen.

Für die Stadt Burgwedel ist Rossmann ein wichtiger Partner sowohl als Arbeitgeber als auch als Steuerzahler. Die SPD will sich nun zeigen lassen, welche Aufgaben in Burgwedel bewältigt werden und wie Rossmann als Logistiker aufgestellt ist. Zur Einführung wird ein kurzer Film gezeigt, anschließend werden Fragen beantwortet. Dann kann die Besuchergruppe das Regionallager besichtigen. Die Führung dauert etwa zwei Stunden.

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr der Parkplatz vor dem SPD-Haus an der Hannoverschen Straße 9, von dort geht es mit dem Fahrrad zur Rossmann-Zentrale. Wer direkt dort hinkommen möchte, sollte sich um 14 Uhr am Haupteingang an der Isernhägener Straße 16 einfinden. Besucherparkplätze stehen nur in geringer Zahl zur Verfügung, aber die Buslinie 650 hält direkt vor der Tür. Anmeldungen nimmt Jochen Rödiger bis Freitag, 12. Juli, unter Telefon (05139) 891866 und per E-Mail an hjroediger@gmx.de entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Von Frank Walter