Teich hinterm Amtsgericht wurde zugeschüttet

Großburgwedel

Das sieht doch idyllisch aus – sowohl um 1900, wie auf dem historischen Foto zu sehen, als auch heute. Der Großburgwedeler Amtspark bietet seit Jahrhunderten Raum für Erholungssuchende. Früher feierten dort Gesellschaften der Welfen ihre Jagderfolge, heute spielen Kinder auf dem Gelände oder werfen Großburgwedeler mit Boulekugeln. Früher prägte ein großer Teich den Park hinter dem Amtsgericht. In den oftmals kalten Wintern war er die Attraktion für viele Bürger. Sie liefen auf dem zugefrorenen Gewässer Schlittschuh. Dieses Vergnügen endete 1934 abrupt. Da wurde der Teich weitgehend zugeschüttet. Lediglich zwei kleine Tümpel blieben übrig und erinnern noch heute an den kleinen See von einst. Auf dem historischen Foto nicht zu sehen ist das Amtsgericht. In ihm residiert seit 1852 die Verwaltung des Burgwedeler Amtsgerichts, seit 1886 das Gericht selbst. Die auf dem aktuellen Foto zu erkennenden Gebäude sind die Neubauten des Amtsgerichts. Sie wurden 1989 und 1991 bezogen.

Der einst stattliche Teich präsentiert sich heute eher als ein kleiner Tümpel: Dafür entstand eine ansehnliche Parklandschaft. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer