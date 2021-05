Burgwedel bietet Ferienbetreuung für Grundschulkinder an

Burgwedel

Trotz Corona-Pandemie: Auch in diesem Jahr bietet Burgwedel berufstätigen Eltern eine Sommerferienbetreuung für den Nachwuchs im Grundschulalter an. Insgesamt vier Wochen lang werden die sechs- bis zehnjährigen Kinder durch pädagogische Fachkräfte betreut. Die Betreuung kann jeweils wochenweise gebucht werden. Los geht es in der Woche vom 26. bis 30. Juli.

Kinder können Sportmöglichkeiten auf IGS-Schulhof nutzen

Nachdem die Betreuungsprogramme im vergangenen Jahr und auch in den Osterferien dieses Jahres bedingt durch die Corona-Pandemie nur im kleineren Rahmen angeboten werden konnten, hofft die Stadt nun erstmals „wieder auf ein richtig komplettes Ferienprogramm“, sagt Stadtjugendpfleger Uli Appel. „Natürlich nur, wenn das Corona-Infektionsgeschehen dies zulässt. Und wir werden auf keinen Fall über die Stränge schlagen.“ Geplant sind unter anderem Ausflüge, gemeinsames Kochen und ein umfangreiches Sportprogramm. Betreut werden die Kinder in den Räumen der ehemaligen Albert Schweitzer-Schule, Auf der Ramhorst in Großburgwedel. „Wir können das Außengelände der IGS mit den vielen dort vorhandenen Sportangeboten nutzen“, freut sich Appel.

Und der Jugendpfleger macht noch ein Versprechen: „Wer sich rechtzeitig anmeldet und den Teilnehmerbetrag überweist, der hat automatisch einen Platz in der Ferienbetreuung sicher.“ Appel rechnet mit bis zu 40 Kindern je Woche. „Sollten es mehr werden, erhöhen wir die Anzahl unserer Betreuer.“

Betreuung kostet 90 Euro pro Woche

Weitere Details zum Burgwedeler Ferienangebot: Betreut werden die Kinder in der Zeit vom 26. bis 30. Juli, 2. bis 6., 9. bis 13. und 16. bis 20. August. Die Betreuung kostet je Woche und Kind 90 Euro, für ein zeitgleich angemeldetes Geschwisterkind müssen 80 Euro gezahlt werden. Die Anmeldung ist ausschließlich online über die Seite www.ferienpass-burgwedel.de möglich. Anmeldeschluss ist der 25. Juni.

Von Thomas Oberdorfer