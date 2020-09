Großburgwedel

Gute Nachrichten für Fußgänger und Radfahrer: Nicht ein, sondern gleich zwei neue Verkehrskreisel sollen in Großburgwedel zu mehr Sicherheit führen. In einem Gemeinschaftsprojekt wollen die Region und das Land die Kreuzungen vor dem Burgwedeler Rathaus und die Vatter-Kreuzung umgestalten. Einen ersten Entwurf stellten Planer am Dienstagabend den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vor.

Region und Land planen gemeinsam

Allerdings werden die Planungen wegen der Zuständigkeiten nicht einfacher. Während für die Kreuzung Fuhrberger und Kleinburgwedeler Straße die Region verantwortlich zeichnet, ist gerade einmal 200 Meter weiter, an der Kreuzung Fuhrberger Straße/Hannoversche Straße, das Land Herr des Verfahrens. Denn: Die Hannoversche Straße ist als Landesstraße eingestuft.

Anzeige

„Wir werden bei der Planung ganz eng zusammenarbeiten“, versprach Jürgen Giesche-Zudnik. Der Fuhrberger plant für das Land die Vatter-Kreuzung. Und die Zusammenarbeit scheint zu klappen: Gemeinsam mit seinem Regionskollegen Johannes Veufkens präsentierte er die ersten Pläne den Kommunalpolitikern. Und beide verfolgen das gleiche Ziel: „Unser Augenmerk liegt auf mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer“, betonte Giesche-Zudnik.

Weitere NP+ Artikel

Region gibt Anstoß für Planungen

Der Anstoß zu dem gemeinsamen Projekt kam von der Region. Im Zuge ihres Ausbauprogramms für Ortsdurchfahrten hatte sie ihr Augenmerk auf Großburgwedel gelegt und will nun nach der Kleinburgwedeler und der Thönser Straße die Kreuzung vor dem Rathaus und die Fuhrberger Straße bis zur Vatter-Kreuzung angehen. Dabei sollen Radfahrer künftig innerhalb von Schutzstreifen auf der Straße fahren. Das setzte das Land unter Zugzwang. „Es wäre sicher nicht gut, wenn die Radfahrer an die Vatter-Kreuzung geleitet werden und dort quasi vor dem Nichts stünden“, erläuterte Giesche-Zudnik. Darum zog das Land seine Ausbaupläne für den Bereich vor. „Ansonsten hätten wir uns zu einem späteren Zeitpunkt um diese Kreuzung gekümmert“, sagte der Planer gegenüber dieser Zeitung. „Sanierungsbedürftig ist sie allemal.“

Die Kreiselpläne im Detail

Und so sehen die Pläne im Detail aus: Wenig Probleme macht der Bereich vor dem Rathaus. Dort gibt es ausreichend Platz für einen normalen Kreisel. Er soll einen Durchmesser von 26 Metern haben, für die Fahrbahn ist eine Breite von 6,75 Metern vorgesehen. „Ausreichend Platz auch für große Fahrzeuge“, sagte Veufkens. Augenmerk soll an der Kreuzung auf die Führung der Radfahrer gelegt werden. „Vor allem soll es eine gute Anbindung an die Straße Mennegarten geben. Die wird von vielen Schülern auf ihrem Weg zum Gymnasium und zur IGS genutzt.

Enger geht es da schon an der Vatter-Kreuzung zu: Da der neue Kreisel komplett im öffentlichen Raum gebaut werden soll, ist nur eine Miniversion möglich. Geplant ist ein Durchmesser von 19 Metern bei einer Fahrbahnbreite von fünf Metern. Damit der Bereich Fuhrberger und Hannoversche Straße auch künftig von großen Lastwagen und Bussen genutzt werden kann, soll der Kreisel eine überfahrbare Mitte erhalten – analog zu denen in Engensen und Wettmar. Den knappe Platz für den Schwerlastverkehr sahen einige Kommunalpolitiker durchaus kritisch und meldeten daher Zweifel an der Durchführbarkeit an.

Autos kommen schneller durch die Kreisel

Aber auch für den Autoverkehr sollen die Kreisel Verbesserungen bringen. „Insgesamt wird der Verkehr flüssiger fließen können“, prognostizierte Giesche-Zudnik. Denn: „Vor Ampelanlagen müssen Autos bei Rotlicht stoppen, in Kreiseln kommen sie stetig voran. Bis zu einem gewissen Verkehrsaufkommen haben Kreisel einfach eine bessere Durchflussgeschwindigkeit“, erläuterte der Planer.

Mit einer Zählung klärten er und sein Kollege im Vorfeld ab, wie hoch das Verkehrsaufkommen in Burgwedel ist. Und sie rechneten die Zahlen auch auf die Zukunft hoch. „Davon ausgehend, dass immer mehr Autos auf den Straßen unterwegs sein werden, können die Kreisel auch noch in zehn oder 15 Jahren den Verkehr aufnehmen“, sagte Veufkens.

Im Jahr 2023 soll Ausbau fertig sein

Mit der Umsetzung der Kreiselpläne soll es nun zügig vorangehen. Die Vorplanungen sind im Groben abgeschlossen. Mit ihnen gehen die Planer nun in die Diskussion mit der Stadt und den Burgwedelern. Es folgen Entwurfsplanung und die Vorbereitungen für die Bauphase. Die soll Anfang 2022 beginnen. 2023 – so die jetzige Planung – sollen dann Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein und der Verkehr über die beiden neuen Kreisel rollen.

Von Thomas Oberdorfer