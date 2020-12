Kleinburgwedel

„Hat die Fahrerin den Blinker betätigt oder eben nicht?“ Diese Frage muss die Polizei nach einem Unfall auf der Würmseekreuzung nun klären.

Zusammenstoß auf der Würmseekreuzung

Ein Ford Transit fuhr am Mittwoch, 9. Dezember, aus Kleinburgwedel kommend an die Kreuzung heran. Der 54-jährige Fahrer wollte nach links auf die L 381 in Richtung Großburgwedel abbiegen. Von dort kam zum selben Zeitpunkt ein weiterer Transporter diesen Typs. Als der rechts blinkte und damit ankündigte, in Richtung Kleinburgwedel abbiegen zu wollen, fuhr der 54-Jährige los. Allerdings bog die 72-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs nicht ab, sondern fuhr weiter geradeaus in Richtung Fuhrberg. Die beiden Wagen stießen zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls auf einen an der Kreuzung wartenden VW Golf geschoben.

Aussage gegen Aussage

So zumindest schilderte der 54-Jährige den Hergang. Die 72Jährige hab allerdings bei der Polizei zu Protokoll, den Blinker nicht gesetzt zu haben. Somit steht Aussage gegen Aussage. Der 36-jährige Fahrer des VW Golf konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 30.000 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Falls beitragen können, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

