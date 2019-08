Großburgwedel

Zu einer rund 75-minütigen Bilderreise durch Marokko nimmt Steffen Timmann die Besucher des Film- und Dia-Kreises am Dienstag, 4. September, in der Großburgwedeler Seniorenbegegnungsstätte mit. Er zeigt die schönsten Dias seiner fünfwöchigen Tour durch den Norden und den Süden des Landes. Timmann war mit seiner Frau Margrit und einer geführten Wandergruppe in Marokko unterwegs.

Momentaufnahme unterwegs: Ein Dromedar am Straßenrand in Marokko. Quelle: Steffen Timmann

Die Reise beginnt nördlich des Hohen Atlas. Die ersten Stationen sind die vier Königsstädte Fes, Marrakesch, Meknès und Rabat. Und so beschreibt Timmann diesen Teil seiner Tour: „Sie waren in der Geschichte Marokkos Hauptstädte der herrschenden Dynastien, wurden prunkvoll ausgebaut und gehören heute zu den wichtigsten touristischen Attraktionen Marokkos. In den reich ausgeschmückten Palästen, Mausoleen und Koranschulen kann man islamische Kunst in vielen Variationen studieren. Faszinierend sind die geometrischen Muster, Arabesken und kalligraphischen Ornamente, die sich durch das islamische Bilderverbot entwickelten.“

Unterwegs im Jbel Sarhro. Quelle: Steffen Timmann

Weiter ging es dann in Richtung Tanger und die Millionenmetropole Casablanca. In diesem Teil seines Vortrags zeigt Steffen Timmann Bilder der Paläste und Stadttore, von Moscheen und Koranschulen des Nordens, aber auch vom Leben und Treiben in den engen Gassen der Medinas, von den Souks (Märkten) und den Werkstätten der Handwerker.

Schwerpunkte des zweiten Hälfte des Vortrags sind drei Wanderungen im Süden Marokkos: Ein Zwei-Tage-Ausflug mit Dromedaren in die Wüste Erg Chebbi, ein Drei-Tage-Treck an der Atlantikküste zwischen Agadir und Essaouira und als Höhepunkt die fünftägige Überquerung des 2500 Meter hohen Jbel Sarhro, einem Teil des Antiatlas. „In diesem Teil des Vortrags werden Aufnahmen aus den Wüsten Südmarokkos gezeigt, von den eindrucksvollen Felsformationen des Jbel Sarhro, von Oasen und Lehmburgen an der Straße der Kasbahs, von Arganbäumen und Dattelpalmen, von der Todra- und Dades-Schlucht“, erklärt Timmann.

Der Vortrag dauert rund 75 Minuten und findet im Rahmen des Film- und Dia-Kreises in der Großburgwedeler Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, statt. Beginn ist am Dienstag, 4. September, um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen, Spenden erbeten.

