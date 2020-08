Burgwedel/Wettmar

8 Uhr. In Wettmar ist es noch ruhig und angenehm kühl – wie gut, denn auf dem Ziegenhof Schümann in Wettmar beginnt gerade der Arbeitstag. Die ersten sieben Ziegen stehen schon bereit zum Melken. In der Molkerei ist es mollig warm. Die Tiere fressen gierig, während Elke Walter erst einmal erklärt, wie richtig gemolken wird.

„Zuerst muss ich das Euter abwischen und dann einmal vormelken“, sagt sie. Das sei wichtig, um das Euter auf Krankheiten zu kontrollieren. Nachdem Walter die ersten beiden Milchstrahlen jeder Ziege überprüft hat, geht es los. Die Milchmaschine saugt sich an den Zitzen fest. Sofort läuft die Flüssigkeit durch die Schläuche in den Milchkessel. Von dort wird sie direkt in die Hofkäserei gepumpt.

Momentan geben die Ziegen von Elke Walter etwa 70 Liter pro Tag. Weniger als sonst. Das liegt unter anderem am trockenen Gras und daran, dass einige Ziegen ihre Lämmer noch versorgen. Quelle: Leona Passgang

Pferde, Hennen, Hähne und Hütehund Skip

Das war aber nicht immer so. Bis vor drei Jahren gab es auf dem Hof nur eine Eimeranlage. „Das ging auf den Rücken und war echt viel Schlepperei“, erinnert sich Walter. Wenn der Eimer gefüllt war, musste sie den 30 Kilogramm schweren Behälter in die Käserei bringen. Bei weniger Ziegen brauchte sie eine halbe Stunde mehr als jetzt. Aktuell leben 50 Mutterziegen, sieben Lämmer und drei Böcke auf dem Hof, außerdem zwei Pferde, 75 Hennen, vier Hähne und Hütehund Skip.

Der ist um 8 Uhr schon hellwach und bei der Arbeit. Sein Job ist es, die Ziegen in die Molkerei zu treiben. Zwischendurch ruft Walter ihm kurze Befehle zu oder lobt ihn. Viel zu tun gibt es für ihn heute nicht. „Die sind heute ganz gut drauf. Manchmal gibt es Tage, da sitzt ein kleiner Vogel oben in der Ecke, und dann geht gar nichts mehr“, sagt Walter. An solchen Tagen ist sie auf den Border Collie angewiesen. Ohne ihn sei es dann unmöglich, die Ziegen allein zum Melken zu holen.

Seit 1989 besitzt Elke Walter aus Burgwedel-Wettmar Ziegen. Was als Kindheitstraum von zwei eigenen Bergziegen angefangen hat, ist heute ein familiengeführter Betrieb mit 50 Ziegen. Den Ziegenhof Schümer gibt es seit 2004.

Ziegen verabscheuen Regen – auch in kleinen Mengen

Ziegen haben Walter schon als Kind beeindruckt. „Ich fand die einfach toll und habe mir zwei Bergziegen als Haustiere gewünscht“, erinnert sie sich. Ziegen seien sehr menschenbezogen und verschmust, aber auch sehr eigen. Zum Beispiel wenn es regnet: „Schon bei drei Tropfen kommen die im Galopp in den Stall gerannt. Da denke ich immer, mein Gott, jetzt stellt euch doch nicht so an.“ Wenn es gerade nicht regnet, könnten die Ziegen aber auch nur zu gut Chaos stiften und mit ihren Hörnern großen Schaden anrichten. Am schlimmsten seien die drei Böcke, weiß Walter aus Erfahrung. Deswegen seien die Zäune und Gatter nicht nur hoch, sondern auch mit einem Elektrozaun umspannt. Denn Ziegen haben noch eine weitere Leidenschaft: „Die springen auch sehr gern.“

Gleichzeitig müsse sie ihre Tiere aber auch vor Gefahren schützen. „Es gibt Hundebesitzer, die heben ihre Hunde über Weidezäune, damit die Hunde mit den Schafen oder Ziegen spielen. Das ist gefährlich. Die Tiere können sich verletzen oder sogar von den Hunden gebissen und getötet werden.“ Das habe sie einmal bei einem Ausritt mitbekommen. Zwei Hunde hätten eine Herde Schafe gejagt und einige der Schafe totgebissen. „Das war wirklich schlimm. Die hohen Zäune sollen uns vor einem ähnlichen Gemetzel bewahren“ erklärt sie.

Beim Vormelken kontrolliert Elke Walter die Euter ihrer Ziegen auf Krankheiten. Die ersten zwei Spritzer Milch melkt sie per Hand. Quelle: Leona Passgang

Elke Walter kauft Böcke dazu, um Inzucht zu vermeiden

Rund 70 Liter Milch geben die Ziegen, gemolken werde aktuell nur einmal am Tag. Denn in diesem Jahr seien nicht alle Ziegen gedeckt worden. Die Hitze und die trockenen Weiden seien ebenfalls ein Faktor, weshalb die Tiere weniger Milch als sonst gäben. Nach den ersten Melkdurchläufen übernimmt Walters Mutter Erika Schümer. Auf die Hofbesitzerin warten schließlich auch noch andere Aufgaben.

Für Walter geht es weiter zu den anderen Tieren. Auch die Hühner und Böcke warten auf ihr Frühstück. Die Ziegenböcke kauft Walter dazu. So vermeide sie, dass die Elterntiere aus der gleichen Blutlinie stammen. Dass Böcke aus ihrer eigenen Zucht übernommen würden, käme nur selten vor. „Leider werden vor allem die Böcke geschlachtet. Die Ziegen versuchen wir weiterzuverkaufen.“ Auch das sei nicht immer möglich.

Jede Ziege hört auf einen eigenen Namen

Die Preise für den Kauf von Nutztieren seien ungefähr gleich hoch wie die Schlachtpreise. „Wenn man das mit den Kaufpreisen für beispielsweise Pferde oder Hunden vergleicht, ist das sehr schade. Einige Arten werden so geschützt und andere wiederum gar nicht“, kritisiert die Hofbesitzerin. Zu ihren Tieren haben Walter und ihre Familie eine enge Beziehung, jede Ziege hört auf einen eigenen Namen. Einzelne Tiere schlachten zu lassen, sei immer traurig, gehöre aber leider dazu.

Inzwischen ist es kurz vor neun, in der Morgensonne ist es warm. Walter muss zurück in die Molkerei. Die letzten sechs Ziegen stehen an der Milchmaschine. Walter übernimmt wieder. „Die Schläuche werden jetzt erst mit klarem Wasser, dann mit heißem Wasser und Spülmittel und dann noch mal mit klarem Wasser gespült. Das dauert noch etwa eine Viertelstunde, bis alles einmal durchgespült ist.“ Also, Wasser marsch! Mit einem großen Schluck verschwindet die letzte Ziegenmilch in der Milchleitung auf dem Weg in die Käserei.

Von Leona Passgang