Burgwedel

Ist das das Ende einer zuletzt positiven Entwicklung? In den vergangenen 14 Tagen sank die Zahl der Burgwedeler, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, stetig. Zuletzt erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 9,6. Das war Mitte der Woche. Nun meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover auch für Burgwedel wieder steigende Zahlen.

Stand Freitagmittag lag der Inzidentwert bei 28,9. Lediglich für Burgdorf wurde in der Region ein noch niedrigerer Wert mit 19,1 gemeldet. Aktuell sind in Burgwedel neun Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie zählte die Behörde 172 Corona-Infektionen in der Stadt.

Von Thomas Oberdorfer