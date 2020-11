Kleinburgwedel

In den vergangenen Wochen hat es viel und vor allem auch kräftig geregnet. Für den Wasserstand des Würmsees hat das aber fast nichts gebracht, er ist noch immer in weiten Teilen ausgetrocknet. Landzungen – mit zum Teil üppigem Grün – ziehen sich bis in die Mitte des Sees. Dabei hat die Stadt auch in diesem Jahr kräftig Wasser in den See gepumpt. „Insgesamt rund 125.000 Kubikmeter“, sagt Umweltkoordinator Malte Schubert. Auch wenn sie damit das ihr zur Verfügung stehende Wasserkontingent nicht komplett ausgeschöpft hat, wird sie den See „in diesem Jahr nicht weiter mit Grundwasser auffüllen. Das bringt jetzt nichts mehr, und schließlich ist Wasser auch ein kostbares Gut“, sagt Schubert. Er hofft auf schlechtes Wetter. „Es müsste einfach mal regnen, richtig lange und richtig kräftig.“

Hobbyfotograf Ulrich Mingram sucht ein passendes Fotoobjekt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch wenn das Wasser fehlt, der See lockt weiterhin viele Spaziergänger an. So wie Ulrich Mingram. Der Amateurfotograf aus Wettmar war am Dienstag mit Fotoapparat und Teleobjektiv auf der Jagd nach einem Eisvogel. Vor einigen Wochen hatte er am See einen vor die Linse bekommen. Doch mit dem seltenen Vogel verhält es sich wie mit dem Wasser – beide machen sich rar.

Von Thomas Oberdorfer