Würmsee-Kreuzung: Dank Blitzer sinkt die Zahl der Unfälle

Der Blitzer an der Würmsee-Kreuzung zeigt Wirkung: Seitdem dort automatisch die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen wird, ist die Zahl der Unfälle an der Landesstraße 381 drastisch zurückgegangen. Erst einen Unfall registrierte die Polizei seit Mitte Februar, sagt Ralf-Emil Bahn, Sprecher der Polizei Großburgwedel. „Und bei dem wurde niemand verletzt.“ Noch 2018 galt der Bereich als Unfallschwerpunkt. Sieben Zusammenstöße hatten sich dort ereignet, bei denen fünf Personen verletzt worden waren. Nicht zuletzt deshalb wurde die Messstation zu Beginn dieses Jahres dort aufgestellt.

Würmsee-Kreuzung: Blitzer erwischt 2298 Temposünder

Zu schnell gefahren wird in dem Bereich aber immer noch: Laut Burgwedels Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker registrierte die Messanlage an der Würmsee-Kreuzung insgesamt 2298 Temposünder seit Inbetriebnahme im Februar. An der L 381 gilt in dem Bereich Tempo 70. Der Blitzer kann sowohl in Richtung Fuhrberg als auch in die Gegenrichtung die Geschwindigkeit der Autos messen. Allerdings: Die Anlage ist nicht immer in beide Richtungen aktiv.

Trauriger Rekord: Tempo 126 in der 70er-Zone

Strokers Angaben zufolge wurden 1540 Autofahrer, die in Richtung Großburgwedel fuhren, mit zu hohem Tempo erwischt. „In der Gegenrichtung waren 749 Fahrer zu schnell.“ Und es sind immer noch Raser auf der L 381 unterwegs. Spitzenreiter in diesem Jahr ist bislang ein Autofahrer, der mit Tempo 126 geblitzt wurde. Er ist seinen Führerschein für vier Wochen los. Zudem droht ihm ein saftiges Bußgeld bis zu 240 Euro. So hohe Geschwindigkeitsverstöße sind allerdings nicht die Regel. „Die meisten Fahrer sind in der 70er-Zone zehn bis 15 Stundenkilometer zu schnell gefahren“, sagt Stroker.

Die Daten der geblitzten Raser übermittelt die Anlage automatisch samt Bild und Messprotokoll an einen Rechner der Stadtverwaltung. Dieser leitet die Angaben an einen Computer bei der Region Hannover weiter. Die Verkehrsbehörde kümmert sich um die etwaigen Ermittlungen und den Versand von Bußgeldbescheiden. „40 Prozent dieser Einnahmen bleiben bei der Stadt Burgwedel, 60 Prozent bekommt die Region“, sagt Stroker.

Drei Kameras für fünf mögliche Messpunkte

Die Stadt Burgwedel verfügt mittlerweile über drei stationäre Messsäulen: Neben der an der L 381 gibt es noch zwei in Fuhrberg. Eine davon kann wie die Messstation an der Würmsee-Kreuzung in beide Richtungen blitzen. Die Stadt besitzt drei Kameras, womit sie die fünf möglichen Messpunkte im Wechsel bestückt.

Rund 150.000 Euro hatte der Blitzer samt der mehr als 200 Meter langen Leitplanke, die die Messstation schützt, gekostet. Der neue Blitzer habe sich gelohnt, sagt Polizeisprecher Bahn, und meint damit nicht die Einnahmen. Er sei ein Grund für den Rückgang der Unfälle. „Gleichwohl ist es noch ein Unfall zu viel.“

