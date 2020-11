Großburgwedel

Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Großburgwedel: Um exakt 4.12 Uhr war am frühen Dienstagmorgen für die Retter die Nacht zu Ende. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Wohnungsbrand an den Pappelweg in Großburgwedel gerufen. Als sie sechs Minuten später dort eintrafen, standen Teile einer Küche im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

21 Bewohner evakuiert

Die Feuerwehr forderte daraufhin die Drehleiter aus Altwarmbüchen zur Unterstützung an. Während einige Retter durch das Treppenhaus in die brennende Wohnung vordrangen, evakuierten deren Kollegen die Bewohner des Hauses. 21 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

In der betroffenen Wohnung griff das Feuer derweil weiter um sich. Durch das Bersten des Küchenfensters wurde es noch einmal angefacht. „Die Hitzeentwicklung führte dazu, dass im Wohnzimmer der Putz von der Decke fiel. Dafür ist eine starke Hitzeentwicklung notwendig“, schilderte Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger das Geschehen am Einsatzort. Dennoch gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Großburgwedel, die Flammen zügig zu löschen. „Ursache für den Brand war augenscheinlich ein technischer Defekt am Kühlschrank“, erläuterte Rüdiger. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Wohnung derzeit nicht nutzbar

Nach dem Einsatz konnten die evakuierten Hausbewohner in ihre Wohnungen zurück. Lediglich die Wohnung, in der die Küche brannte, ist vorerst nicht mehr nutzbar. Für deren Bewohner wurde eine neue Bleibe gefunden.

Von Thomas Oberdorfer