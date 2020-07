Gewöhnlich sitzt das Publikum direkt vor Jürgen Veth, wenn dieser seine Geschichtsvorträge im Wohnpark Großburgwedel hält. In der Corona-Krise ist das jedoch nicht möglich – und so wird der Auftritt des Vorsitzenden der Heimatstube kurzerhand in die Wohnzimmer des Wohnparks übertragen. Ein hauseigener TV-Kanal macht’s möglich.