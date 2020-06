Großburgwedel

Diese Art von Fahrerflucht ist eher selten: Ein 61-jähriger Autofahrer musste mit seinem VW-Transporter auf der Kreuzung Isernhägener Straße/Berkhopstraße stoppen. Der Verkehr staute sich. Ein entgegenkommendes Wohnmobil bog hinter dem wartenden Volkswagen nach links in die Berkhopstraße ein und streifte dabei das Heck des Autos. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer mit seinem Wohnmobil. Am Transporter wurde der hintere Stoßfänger beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 500 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer