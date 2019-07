Großburgwedel

Mut zum Hut und helle Köpfchen erwarteten die rund 90 Teilnehmer beim Netzwerk-Frühstück von Wir! Der Wirtschaftsklub auf der Terrasse des Restaurant am Springhorstsee. Louisa Schulz, Tochter des Steuerberaters Reinhard Schulz aus Bad Münder, machte den Mitgliedern des Wirtschaftsklubs gemeinsam mit drei Altersgenossen deutlich, was sich Abiturienten von Arbeitgebern wünschen: Kommunikation auf Augenhöhe. Und nach der Prämierung der schönsten Badelatsche und des schicksten Hawaiihemdes in den Vorjahren hatten die Veranstalter des Treffens für Unternehmer aus dem Norden der Region diesmal den Wettbewerb um den schicksten Sonnenschutz für den Kopf ausgelobt.

Schnelle Antwort auf Bewerbungen erwünscht

„Wenn ich nach einer Bewerbung 20-mal nachfragen muss, frage ich mich schon, ob ich wirklich Lust habe, dort zu arbeiten“, fasste Louisa Schulz, die 2018 ihr Abitur abgelegt hatte, ihre Erfahrungen zusammen. Sie wünscht sich mehr Kommunikation auf einer Ebene und nicht von oben herab – und sie übte Kritik an offenbar gängiger Praxis. „Wir sollen unsere Bewerbungen komplett und rechtzeitig abgeben – und dann antworten viele Firmen nicht einmal. Und andere lassen sich monatelang Zeit.“ Ihr Fazit: „So groß kann der Fachkräftemangel dann ja gar nicht sein, wenn selbst mit Bewerbungen von Leuten, die sich mit ihrem Abitur nicht verstecken müssen, so umgegangen wird.“

Onlinebewerbung, aber unkompliziert bitte

Aufgewachsen mit fortschreitender Digitalisierung, schätzen sie und ihre Altersgenossen die Möglichkeit der Onlinebewerbung durchaus. Allerdings seien die Mechanismen dafür vielfach zu kompliziert und unflexibel. „Wenn ich wissen will, ob das Unternehmen ein triales Studium anbietet oder Initiativbewerbungen sinnvoll sind, und ich mich dann erstmal registrieren muss, um meine Fragen zu stellen – dann ist das sehr umständlich.“ Sie persönlich sende lieber eine individuelle Bewerbung per E-Mail, als ein standardisiertes Bewerbungsformular auszufüllen, bei dem Dinge hochgeladen werden sollen, die in ihren Augen irrelevant sind.

Was wünscht sich die sogenannte Generation Z von Unternehmen? Louisa Schulz spricht über Kommunikation auf Augenhöhe und Bewerbungsverfahren aus Sicht von Abiturienten. Quelle: Sandra Köhler

Bessere Verfahren für Auslandsbewerbungen

Bewerbungen aus dem Ausland seien schwierig, berichtete eine andere junge Frau den Wirtschaftsklub-Mitgliedern. Sie hatte wie Louisa Schulze ein Jahr in Australien verbracht. „Es war nicht möglich, von dort einen dualen Studienplatz im Bereich Wirtschaftspsychologie zu finden, um ihn direkt nach der Rückkehr anzutreten“, berichtete sie. Firmen setzten ausschließlich auf Assessment Center und persönliche Bewerbungsgespräche. Eine Bewerbung per Whatsapp? Diesem Vorschlag von Moderatorin Marena Heuer gaben die jungen Leute eine klare Absage. „Eine Bewerbung ist doch etwas Förmliches. Und ich möchte mit meinem zukünftigen Chef nicht über das gleiche Medium kommunizieren wie mit meinen Freunden“, sagten sie.

Wirtschaftsklub : Mit Nachwuchs ins Gespräch kommen

Als Abiturientin mit Unternehmern aus der Region ins Gespräch zu kommen, sei großartig, sagte Louisa Schulz. Auch als Angehörige der Generation Z sei sie bereit, viel zu leisten, zu lernen und sich anzustrengen. „Wenn man für etwas brennt, leistet man die beste Arbeit.“ Uwe Haster, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsklubs, war sehr beeindruckt von den Ausführungen der jungen Leute. „Vielleicht sollte man daraus eine Reihe machen, auch Haupt- und Realschüler einladen und sich mit denen austauschen“, überlegte er. Denn diese seien ja die klassische Klientel speziell für das Handwerk, in dem sich der Fachkräftemangel noch mehr auswirke als anderswo. „Wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen“, befand auch Marena Heuer.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Das sommerliche Wir!-Treffen 2018 am Springhorstsee.

Was macht eine Bewerbung erfolgreich?

Tipps für Berufseinsteiger

Wie Studierenden der Berufseinstieg über Praktika gelingt.

Das ist der Wirtschaftsklub

Was wünscht sich die sogenannte Generation Z von Unternehmen? Louisa Schulz spricht über Kommunikation auf Augenhöhe und Bewerbungsverfahren aus Sicht von Abiturienten. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler