Seit dem 1. August soll in den Kitas alles wieder normal sein. Das Land liefert kaum noch Vorgaben zum Betrieb. Doch was passiert bei einer Infektion, was müssen Eltern bei einer Krankheit beachten, und kann man sein Kind bei der Eingewöhnung begleiten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen für die Einrichtungen des Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen.