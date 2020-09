Großburgwedel

Angefangen hat alles mit einer beschlagenen Küchenfensterscheibe in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Großburgwedel. Nachbarin Barbara Wilkening entdeckte eines Abends im Jahr 2015, dass zwei Häuser weiter zwar fleißig gekocht, aber wenig gelüftet wurde. Kurzerhand klingelte sie an der Tür von Hassan Esmaili, der damals gerade nach Großburgwedel gekommen war und mit sechs anderen jungen Flüchtlingen eine Wohnung im Mitteldorf bezogen hatte. „Hassan und seine Freunde waren so höflich und zuvorkommend“, erzählt Wilkening.

Aus dem freundlichen Hinweis, beim Kochen besser das Fenster zu öffnen, wurde ein erstes Kennenlernen im „Salon“ der Männer-WG – das erst spätabends endete. „Seitdem waren das meine Jungs“, sagt Wilkening und lacht. Sie kümmerte sich, versorgte sie mit Kleidung, tröstete die Sehnsucht nach der Familie – und wurde an jedem Abend sicher nach Hause gebracht.

Abschluss als Klassenbester zum Flachglasmechaniker

Heute kann sie besonders auf einen „ihrer Jungs“ mächtig stolz sein. „Das erlebt man nicht alle Tage“, sagt auch der städtische Sozialarbeiter Otto Krull über seinen Schützling Hassan Esmaili. „Er hatte die gleiche Chance wie alle, aber Herr Esmaili hat sie definitiv genutzt.“ Der heute 30-Jährige hat nämlich 2017 seine Ausbildung zum Flachglasmechaniker begonnen – und jetzt als Bester seiner Klasse abgeschlossen. Und dabei hat Esmaili es nicht leicht gehabt: Gerade einmal die Grundschule hat er in Afghanistan besucht, bevor er in den Iran floh. „Dort habe ich elf Jahre nur gearbeitet, aber nicht gelernt“, sagt der 30-Jährige, der schließlich über die Balkanroute zu Fuß nach Deutschland fliehen musste und nach Zwischenstationen in München, Berlin und Friedland 2015 eine neue Heimat in Großburgwedel fand.

Dass er seine Ausbildung jetzt so gut abgeschlossen, inzwischen mit einem Freund eine eigene Wohnung in Großburgwedel gemietet und den Anschlussvertrag in der Altwarmbüchener Firma Scholl Glas unterschrieben hat, macht ihn stolz. „Aber ohne meine Freunde hätte ich das nicht geschafft“, sagt Esmaili in nahezu perfektem Deutsch.

2015 ist Hassan Esmaili (rechts) in Großburgwedel angekommen und lernte Barbara Wilkening als Nachbarin seiner Männer-WG kennen. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Fünf Burgwedeler sind stets an seiner Seite

Seine Freunde sind derweil keine 30-jährigen Kumpels, sondern das Ehepaar Wilkening, Karin Düker, Walter Bensmann und Christine French. Vier von ihnen sitzen an diesem Vormittag Hassan Esmaili gegenüber und kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Hassan war schon immer der Disziplinierteste und Pünktlichste von allen“, sagt Düker, die den jungen Afghanen einst im IKM-Treff kennenlernte und ihm fortan ehrenamtlich Deutsch beibrachte. Das große gemeinsame Ziel: die B1-Prüfung. Die hat Esmaili längst in der Tasche. Aber auch das Grundgesetz, Regeln der Kommunikation und der hiesigen Kultur haben die freundschaftlichen Gespräche Dükers und Esmailis bestimmt. „Jetzt wollen wir B2 angehen“, sagt Düker. Hassan lächelt und nickt.

Während Düker mit Hassan Deutsch lernte – nicht selten auch einmal ein ganzes Wochenende lang –, war es Bensmann, der Mathe, Physik und Chemie mit dem 30-Jährigen für die Berufsschule übte. Für den studierten Ingenieur ein Leichtes – für den Afghanen, der für den Blockunterricht bis nach Hessen musste, eine große Herausforderung. „Wir haben telefoniert, Aufgaben per Whatsapp besprochen und vor allem in der Corona-Zeit per Skype gelernt“, sagt Bensmann. Für die Fächer Wirtschaft und Politik übernahm zudem Christine French die Betreuung.

Immer pünktlich, immer fleißig

Wie viele Stunden Hassan Esmaili gemeinsam mit seinen fünf Freunden gelernt hat? Das lasse sich nicht schätzen. „Er war so fleißig und lernbegeistert“, sagt Bensmann und trifft auf einhelliges Nicken in der Runde. So etwas funktioniere nur beidseitig und Esmaili habe seinen Teil immer mehr als erfüllt. Das kann auch Horst Wilkening nur unterschreiben, der den praktischen Teil übernahm und mit Esmaili zum Jobcenter, zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( Bamf) nach Braunschweig und nicht zuletzt zum Vorstellungsgespräch nach Altwarmbüchen fuhr – als Unterstützer und am Anfang auch als Dolmetscher. „Wenn ich gesagt habe, um 9 Uhr geht es los, war Hassan spätestens um 8.55 Uhr da“, erzählt Wilkening.

Dass Hassan Esmaili in seiner Ausbildung nicht einmal zu spät zur Arbeit kam, nicht einmal krank war und ins Schwärmen gerät, wenn er nun vom Schleifen und Zuschnitt von Isolierglas spricht, verwundert kaum. Das viele Lob seiner Freunde scheint ihm fast unangenehm. Eine Selbstverständlichkeit liegt in seinen Worten, wenn er sagt, dass er natürlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, wenn die Frühschicht mal vor dem ersten Bus nach Altwarmbüchen beginnt. „Ich bin sehr glücklich hier“, sagt er. Und seine neuen Freunde sind sich einig, dass er das auch wirklich verdient hat.

Von Carina Bahl