Wettmar

Ganze 26 Zentimeter breit und einen Meter hoch ist die rot-weiße Bake, die derzeit in Wettmar die Gemüter erhitzt. Sie steht an der Spitze des neu angelegten Radwegübergangs an der Hauptstraße, direkt gegenüber dem Supermarkt. Für die einen ist sie ein sinnvolles Verkehrszeichen, um Radfahrern an der Stell...