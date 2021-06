Wettmar

Kunst, Musik und Freunde treffen: Die Neuauflage des Sommerspaziergangs in Wettmar ist für Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. Juli, geplant. Nachdem die Aktion coronabedingt im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, sind die Organisatoren nun umso glücklicher, dass momentan alles für den großen Kunsthandwerkermarkt spricht. „Wir haben uns das gut überlegt, auch bei der Region nachgefragt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es geht“, sagt Dirk Bode vom Organisationsteam.

Am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr können sich alle Interessierten beim Sommerspaziergang auf den Weg durch den Ort machen. Stationen gibt es an insgesamt fünf Orten. Dazu gehören der Hof Bode, das Haus Olthoff, der Hof Küpmann, das Schlösschen und Beckers Hof. Außerdem haben an den beiden Tagen auch die Bockwindmühle und die Heimatdiele geöffnet.

40 Aussteller zeigen ihre Werke

Insgesamt 40 Aussteller stehen in den Startlöchern und freuen sich über möglichst viele Besucher. „Vor allem, nachdem so viele von ihnen im vergangenen Jahr so gut wie gar nichts auf Märkten verkaufen konnten, freuen die sich natürlich sehr über den Entschluss, den Sommerspaziergang zu organisieren“, erzählt Bode zufrieden. Deshalb könne man das volle Programm bieten: Keramik und Textiles sind ebenso vertreten wie Schmuck, Papier, Honig, Malerei und vieles mehr. Und auch für ein wenig Musik ist gesorgt.

Keine Verpflegung in diesem Jahr

Coronabedingt gibt es dennoch einige kleinere Veränderungen. Zunächst wird der Sommerspaziergang als Spezialmarkt auf die Beine gestellt. Das bedeutet, dass an den jeweiligen Orten ein geringer Eintritt erhoben wird, der allerdings gespendet werden soll. Außerdem muss in diesem Jahr auf jegliche Form der Bewirtung verzichtet werden. Normalerweise gibt es ein großes Café, und einige Veranstalter bieten Snacks und Getränke an. „Das geht leider aus hygienischen Gründen nicht“, teilt Bode mit.

Ein paar Veranstalter hätten sich in diesem Jahr auch ausgeklinkt, berichtet Bode. „Die haben Angst, dass das Ganze dann doch ins Wasser fällt.“ Doch dafür sehen die Organisatoren momentan keinen Grund. „Wir nutzen jetzt, dass die Inzidenzen so gering sind, bevor der Herbst kommt und alles vielleicht wieder hochgeht.“

Die Veranstaltung wird nach der Mitte Juli gültigen Corona-Verordnung organisiert, teilt Bode abschließend mit. Das bedeutet, dass gegebenenfalls der Zutritt begrenzt und Kontaktdaten erhoben werden müssen. Die AHA-Regeln sind in jedem Fall einzuhalten. „Aber wer weiß, vielleicht ist die Lage im Juli ja sogar noch entspannter“, sagt Bode hoffnungsvoll.

Von Janna Silinger