Wettmar

Bereits zum zehnten Mal gibt es in diesem Jahr die Winterfreuden auf Bodes Hof an der Bruchstraße 5 in Wettmar. Zu dieser voradventlichen Ausstellung laden für Sonntag, 10. November, von 11 bis 18 Uhr zehn Aussteller sowie die Familie Bode-Stüring in das Bauernhaus ein. Wer Adventliches sucht, den erwartet dort dann viel Auswahl.

Neben Goldschmiedearbeiten von Stephanie Winter können sich die Besucher auch auf Handgestricktes von Carmen Schultz-Bödeker und Kleidung von Heike Poudel freuen. Außerdem bietet die Schülerfirma Time2Buy der Realschule Burgdorf Kreatives und Kulinarisches an. Erstmals ist auch die Bürgerstiftung Burgwedel vertreten und bietet ihren Jahreskalender für 2020 an.

Alle Aussteller steuern etwas zu dem Kuchenbüfett bei. Zudem gibt es Kaffee, Tee und Punsch – wie immer für einen sozialen Zweck: In diesem Jahr geht das in der Kaffeestube gespendete Geld an das Kinder-Pflegeheim Mellendorf, in dem schwerstbehinderte Kinder betreut werden. Der Eintritt ist frei.

Von Lisa Otto