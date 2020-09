Großburgwedel/Wettmar

Nach einer langen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie fing der Oratorienchor Burgwedel im Juli mit seinen ersten Proben im Freien wieder an. Mittlerweile darf der Chor unter Auflagen auch wieder in seinem gewohnten Probenraum – dem Musikraum des Gymnasiums Großburgwedel – üben. Der Vorstand des Chores hat dafür verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Chormitglieder zu gewährleisten.

Der Oratorienchor Burgwedel probt mit Face Shields und Masken im Musikraum des Gymnasiums Großburgwedel. Quelle: privat

Anzeige

Mitglieder singen hinter Visieren

Neben der Aufteilung des Chores in kleinere Gruppen, gibt es auch kürzere Intervalle der verschiedenen Stimmen, um die empfohlenen 45 Minuten nicht zu überschreiten. Außerdem ist die Desinfektion der Hände vor dem Betreten des Raumes nötig. Desweiteren müssen alle Chormitglieder ein Face Shield – ein durchsichtiges Kunststoff-Visier – tragen. Im Raum selbst sind die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten, und es muss gelüftet werden. Vonseiten des Chores heißt es, dass die Abstandsregeln sowie das Singen hinter den Visieren gewöhnungsbedürftig seien. Trotz der Maßnahmen fühlten sich die Sänger aber wohl, und Chorleiter Martin Lüssenhop war zufrieden mit der guten Leistung des Chores nach dieser langen Pause.

Weitere NP+ Artikel

Zusätzlich zum Probenraum im Musikraum organisierte die Vorsitzende Ulli Kausch für die nächsten Wochen die Tennishalle des SV Großburgwedel für die Montagsproben. Die Halle ist so groß, dass dort alle Stimmgruppen wie gewohnt gemeinsam, aber mit Abstand zusammen singen können.

Chorgemeinschaft nimmt an Bundesaktion teil

Die Proben wieder aufgenommen hat auch die Chorgemeinschaft Großburgwedel-Wettmar. Die Sänger bereiten sich nun auf die bundesweite Aktion „ Deutschland singt“ am Sonnabend, 3. Oktober, vor. Zu hören ist an diesem Tag ab 19 Uhr im Innenhof des Wohnparks Großburgwedel an der Fuhrberger Straße zunächst das Lied „Die Gedanken sind frei“. Im Anschluss folgen neun weitere Lieder, unter anderem „Kein schöner Land“, „ Santiano“ und „Rot sind die Rosen“. Während die Bewohner vom Balkon aus zuhören können, sind auch Besucher zu dem Konzert eingeladen. „Allerdings müssen die aktuellen Corona-Regeln wie 1,50 Meter Abstand und Masken auf dem Grundstück des Wohnparks in jedem Fall eingehalten werden“, sagt Geschäftsführer Frank Scharpenberg.

Von Lisa Höfel