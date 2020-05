IWU sagt Gewerbeschau in Wettmar ab

Wettmar

Die Interessengemeinschaft der Wettmarer Unternehmen (IWU) hat sich nach intensiven Überlegungen nun doch dafür entschieden, die für Sonntag, 6. September, geplante Gewerbeschau abzusagen.

Organisatoren fürchten Einschränkungen

Auch wenn die Bundesregierung Großveranstaltungen momentan nur bis Ende August untersagt hat, befürchtet die IWU, dass diese Frist eventuell verlängert wird oder Veranstaltungen dieser Größenordnung zumindest mit vielen Einschränkungen erfolgen müssten. Die dann erforderlichen Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und weiteren Einschränkungen würden die Gewerbeschau inklusive des aufwendigen Rahmenprogramms in ihrer geplanten Form unmöglich machen, so die Organisatoren.

Anzeige

„Obwohl sich sicherlich ganz viele nach Normalität und tollen Veranstaltungen sehnen, können wir bei dieser Größe der Veranstaltung nicht erst ein paar Tage vorher planen. Derzeit sind zudem die geplanten Aussteller aus wirtschaftlichen Gründen unsicher und wollen sich nicht verbindlich anmelden und in finanzielle Vorleistung gehen“, sagt der IWU-Vorsitzende Björn Reschke. Die gesundheitliche Verantwortung sei ihnen letztlich zu hoch, teilten die Organisatoren mit.

Weitere NP+ Artikel

Beitragsfrei 2020: IWU wirbt um neue Mitglieder

Dennoch blickt die IWU zuversichtlich auf das kommende Jahr, dann soll die Gewerbeschau nachgeholt werden. Die Mitglieder laden alle interessierten Unternehmer ein, dem Burgwedeler Netzwerk IWU beizutreten. Als kleine „Corona-Soforthilfe“ zahlen neue Mitglieder in diesem Jahr keinen Beitrag. „Denn mit noch mehr Mitgliedern stärkt es die Stimme der Unternehmer in Burgwedel, und jeder kann etwas für den Wirtschaftsstandort Burgwedel tun“, so die Organisatoren. Anmeldungen und Informationen finden Interessierte auf www.iwu-wettmar.de.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter