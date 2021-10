Fuhrberg

Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Garage in Fuhrberg eingebrochen. In der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr stahlen sie laut Polizeiangaben ein schwarzes E-Bike und Werkzeuge, darunter einen Bohrhammer, Akkuschrauber, verschiedene Sägewerkzeuge sowie Schleif- und Trenngeräte. Zudem brachen sie einen vor der Garage stehenden Kleintransporter der Marke Ford auf und nahmen einen Werkzeugkasten mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Einen Zusammenhang zu einem weiteren versuchten Diebstahl hält die Polizei für relativ wahrscheinlich. Um 1.35 Uhr wurden drei Unbekannte an der Straße Fuhrhorstweg nur einige Hundert Meter weiter dabei beobachtet, wie sie versuchten, die Werkzeugkiste eines am Fahrbahnrand abgestellten Pritschenwagens der Marke Mercedes-Benz aufzubrechen. Dieses Mal hatten sie aber keinen Erfolg: Als der Besitzer sich bemerkbar machte, flüchteten die Diebe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen.

Unbekannte waren dunkel gekleidet und mit OP-Masken vermummt

Die Unbekannten waren laut Polizeiangaben dunkel angezogen, hatten Kapuzen und OP-Masken auf. In unmittelbarer Nähe, an der Celler Straße, wurde ein 22-Jähriger angetroffen, der nicht in der Nähe wohnt und nach ersten Ermittlungen zumindest in Beziehung zu den Tätern und dem Tatfahrzeug steht. Dabei handelt es sich um einen grauen VW Polo. Der Mann wurde entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten bitten Zeugen, sich mit Hinweisen zur Tat oder den Tätern an die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu wenden.

Von Alina Stillahn