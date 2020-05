Wer jetzt einen IGK-Gutschein kauft, bekommt einen weiteren geschenkt

Großburgwedel

Ein Gutschein, mit dem Burgwedeler ihre Kaufmannschaft in Zeiten der Corona-Krise unterstützen können: Diese Idee war Klaus-Jürgen Bierbaum, dem Vize-Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) gekommen, als die Läden geschlossen bleiben mussten. „Jetzt sind sie wieder geöffnet. Aber alles läuft noch sehr verhalten“, sagt Bierbaum. Noch sei längst nicht gewiss, ob auch alle Geschäfte diese Krise wirklich überleben. Deshalb gibt es die Soforthilfe-Gutscheine burgwedel-hilft.de weiterhin.

Nach schwerem Start ist die IGK-Aktion langsam im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. „Doch es läuft lange noch nicht so, wie ich gehofft habe“, räumt Bierbaum ein. Dabei profitiert aktuell jeder, der einen Gutschein kauft und damit eines von 18 Geschäften vor Ort unterstützt. „Für einen Gutschein im Wert von 20 Euro gibt es einen weiteren Gutschein im gleichen Wert geschenkt“, sagt Bierbaum. Möglich gemacht hat das die Firma Rossmann, die insgesamt 150 Gutscheine zu diesem Zwecke erworben hat. Noch mehr als die Hälfte dieser Gutscheine stehen als Zugabe zur Verfügung. Insgesamt waren bis zum 15. Mai Gutscheine im Gesamtwert von 4500 Euro verkauft worden.

Garantierte Einlösung bis Ende Juni 2021

Und so funktioniert es: Beim Kauf gibt der Käufer an, für welchen Laden er gelten soll. Die 18 teilnehmenden Geschäfte sind auf der IGK-Website unter www.grossburgwedel.de aufgeführt. 80 Prozent des Gutscheinwertes werden dem Geschäft direkt ausgezahlt, auch wenn der Gutschein erst später eingelöst wird. Die restlichen 20 Prozent werden zunächst in einen Sicherungsfonds eingezahlt; das Geschäft erhält diese Summe dann bei Einlösung des Gutscheines. „Damit ist garantiert, dass der Gutschein bis zum 30. Juni 2021 in voller Höhe eingelöst werden kann“, sagt Bierbaum.

Erhältlich sind die Gutscheine bei Karin's Schmucklädchen, Von-Alten-Straße 6, sowie über den Online-Shop www.karins-schmucklaedchen.de. Auch eine Zusendung per Post ist möglich, die Versandkosten betragen allerdings 6.90 Euro.

Von Sandra Köhler