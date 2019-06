Thönse

Die Polizei sucht Zeugen einer unappetitlichen Sachbeschädigung in Thönse: Am Sonnabend zwischen 18.30 und 23.55 Euro haben Unbekannte Sand auf einen BMW geworfen, der an der Straße Am Heierpfuhl abgestellt worden war. Den Sand verrieben die Täter mit einem Hamburger auf der Frontscheibe des Fahrzeuges, die dabei zerkratzt wurde. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl