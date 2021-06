In der Corona-Pandemie investieren viele Menschen ihr Urlaubsgeld in Haus und Garten. Doch Holz ist mittlerweile Mangelware. Wie wirkt sich das auf das holzreiche Burgwedel aus? Ein Waldrundgang mit Förster Dirk Sieverling.

Förster Dirk Sieverling hat noch einen kleinen Vorrat an Industrieholz am Wegesrand liegen. Die große Nachfrage blieb in Burgwedel bislang aus. Quelle: Niklas Borm