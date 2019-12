Kleinburgwedeler Weihnachtsmarkt ist gewachsen

Kleinburgwedel

Der Weihnachtsmarkt in Kleinburgwedel am dritten Adventswochenende präsentiert sich als stimmungsvolle Veranstaltung. Gleich drei Buden mehr als sonst stehen auf dem Platz vor dem Seniorenheim Lindenriek. „Wir konnten zwei Kunsthandwerker gewinnen“, erzählt Volker Wöhler, Geschäftsführer des Heimes und einer der Organisatoren. Zudem gibt es das erste Mal Fladenbrot mit heißer Schafkäse-Füllung.

Weihnachtsmarkt lockt viele Familien an

Für das familientaugliche Angebot auf dem Weihnachtsmarkt sorgen der Ortsrat, die Grundschule, der TSV und das Seniorenheim. Ein Anziehungspunkt für Kinder ist Jahr für Jahr die Feuerschale. Dort stand am Sonnabend Martina Niederstraßer, die vorher zwei große Schüsseln Teig für Stockbrot zubereitet hatte. Geduldig kauerten die Mädchen und Jungen um den Korb herum, um ihr Brot über der Glut zu backen. So auch Julia und Tobias, die sich anschließend auch noch Marshmallows rösteten. „Das ist mein Nachtisch“, sagte der achtjährige Tobias.

Schräg gegenüber schenkten Joachim Schauer vom TSV Kleinburgwedel und Conny Reimer das traditionelle Glühbier aus. Ein besonderes Markenzeichen des kleinen Weihnachtsmarktes: „Das dunkle Heißgetränk kommt aus Detmold“, berichtete Schauer. Catherine Printezis und Gina-Marie Grawe kannten es vorher noch nicht – und probierten das Hopfengetränk prompt. „Das schmeckt lecker“, lobte die 24-jährige Grawe.

Feuerwehr grillt 1000 Würstchen

Direkt vor dem Seniorenheim grillte die Feuerwehr Bratwurst und Schinkengriller. Feuerwehrmann Volker Kluth und sieben seiner Kameraden hatten alle Hände voll zu tun. „Rund 1000 Bratwürste landen das gesamte Wochenende auf dem Grill“, berichtete Kluth und drehte dabei das Grillgut von einer Seite auf die andere.

An der anderen Ecke des kleinen, heimeligen Budendorfes drehten Kinder vergnügt ihre Runden auf dem Karussell. „Wir machen keine große Werbung für den Weihnachtsmarkt“, sagt Volker Wöhler. Konkurrenz gebe es allerdings genug. „Auf unserem Weihnachtsmarkt treffen sich hauptsächlich die Dorfbewohner, klönen und tauschen sich aus.“ Und genau das mache die familiäre Atmosphäre aus.

Am Sonntag, 15. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt an der Radenstraße in Kleinburgwedel noch einmal von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Kleinburgwedeler treffen sich auf dem Weihnachtsmarkt und genießen beim Klönen ein warmes Getränk. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Julia Spargel (links) und Katrin Müller bieten Socken, Mützen und Kleidung für die kalte Jahreszeit an. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier