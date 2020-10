Wettmar

Die nächste coronabedingte Absage: Auch in Wettmar wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Es ist bereits die dritte Absage für Burgwedel. Zuvor hatten die Initiatoren der Märkte in Kleinburgwedel und Fuhrberg bereits ihre geplanten Veranstaltungen gecancelt.

Adventskonzert der Feuerwehr als Ersatz

„Das Organisationsteam muss leider den diesjährigen Weihnachtsmarkt absagen“, erklärte Ortsbürgermeister Erwin Fette. Traditionell sollte dieser am ersten Advent in Wettmar stattfinden. „In Abstimmung mit den örtlichen Vereinen können wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht garantieren“, teilte Fette mit. „Die notwendigen Hygieneauflagen stehen einem gemütlichen Beisammensein entgegen.“

Aber ein bisschen feiern will man in Wettmar dann doch: „Um die Adventszeit zu begrüßen, gibt es am ersten Advent ab 18 Uhr ein Konzert des Musikzuges der Feuerwehr auf dem Dorfplatz“, kündigte Fette an. Und: Die Lichterkette auf dem Dorfplatz und der beleuchtete Weihnachtsbaum sollen dabei für weihnachtliche Stimmung sorgen.

IGK beobachtet Corona-Entwicklung

Noch nicht abgesagt ist bislang der Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) in Großburgwedel. Er ist für das zweite Adventswochenende geplant. Allerdings: Ob er wirklich stattfinden wird, ist noch nicht sicher. „Wir behalten natürlich die Entwicklung der Corona-Infektionen im Auge. Und wir müssen schauen, wie viele Großburgwedeler Vereine sich an dem Markt beteiligen wollen“, erklärte IGK-Chef Stefan Müller. „Noch laufen die Planungen.“

Von Thomas Oberdorfer