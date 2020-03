Wasseruhren-Wechsel in der Corona-Krise? Das Eichwesen lenkt ein

Wettmar

Warum muss der in Wettmar beheimatete Wasserverband Nordhannover (WVN) mitten in der Corona-Krise Monteure in 160 Häuser in Burgwedel, Burgdorf, Sehnde und der Wedemark schicken, um Wasseruhren auszubauen? Kunden sind entsetzt. Nach Intervention im Wirtschaftsministerium rudert das Eichamt jetzt aber gerade noch rechtzeitig zurück.

Kunde: „Haben die den Schuss nicht gehört?“

„Das muss man doch nicht gerade jetzt machen!“: Joachim Schrader aus Engensen hat eine klare Meinung zu dem, was ihm der Wasserverband da schriftlich angekündigt hat. Ein Monteur solle am 8. April zu ihm ins Haus kommen, um seinen Wasserzähler zu wechseln, heißt es in dem Schreiben. Der Mitarbeiter der Firma Wabtec werde „eine Atemschutzmaske und Einmalhandschuhe verwenden“.

Den Engenser kann der Verweis auf solche Sicherheitsmaßnahmen nicht beruhigen. „Haben die den Schuss nicht gehört? Das ist doch gerade wohl überflüssig!“, wettert er gegen solche Service-Termine in Zeiten, in denen die Menschen Kontakt zu anderen doch unbedingt vermeiden sollen. Seine Kritik richtet sich dabei aber ausdrücklich nicht gegen den WVN. Für dessen Vorgehen hat er nach einem Telefonat mit dem Wasserverband absolutes Verständnis. „Aber beim Eichamt hat da doch jemand nicht alle Tassen im Schrank.“

Wasserverband hat auf Verschiebung gedrungen

Tatsächlich hatte der WVN versucht, beim zuständigen Eichamt eine Verschiebung zu erreichen. Zumindest bis Freitagmorgen jedoch vergeblich: „Etwas Schriftliches bekommen wir nicht. Und wir können uns nicht auf mündliche Ansagen verlassen“, so WVN-Verbandsingenieur Nils Nitschke auf Anfrage. Immerhin drohe sonst möglicherweise der massenhafte Austausch von Zählern.

Vor Monaten, als von der Corona-Pandemie noch keine Rede war, hatte der Verband mehrere Orte in seinem Versorgungsgebiet zu einer sogenannten Chargenprüfung angemeldet. Dabei wird in einem festgelegten Gebiet ein kleiner Teil der Wasserzähler ausgebaut und geprüft. Gibt es bei dieser Auswahl keine Bedenken, dass die Geräte die Wassermengen korrekt anzeigen, so lässt sich für das ganze Gebiet die Eichfrist um drei Jahre verlängern.

160 Häuser standen auf der Liste für den Zählerwechsel

Der Wasserverband hatte dies einerseits für sein Gebiet Ost mit Engensen, Ramlingen, Ehlershausen, Otze und Bilm und andererseits für das Gebiet West mit Thönse, Kleinburgwedel, Gailhof, Hellendorf und Oegenbostel angemeldet. Insgesamt sind dort rund 4500 Wasserzähler in ebenso vielen Häusern angebracht. In jedem der beiden Gebiete sollten laut dem Eichamt demnach 80 Zähler ausgebaut und geprüft werden. Ebenfalls angeschrieben hatte der WVN je 16 Haushalte als Ersatz.

Angesichts der Gefahr durch die Corona-Pandemie sollten die Hausbesuche anders als üblich jedoch keine eigenen Mitarbeiter vornehmen. „Wir haben eine hoheitliche Aufgabe zu erledigen. Wir können uns keinen Ausfall erlauben und müssen unsere Mitarbeiter vor Ansteckung schützen“, sagt Verbandsingenieur Nitschke. Zum Schutz hat der WVN Abteilungen strikt getrennt, Mitarbeiter fahren von zu Hause aus zu ihren Einsätzen.

Die Demontage der Wasseruhren sollte deshalb diesmal die Firma Wabtec übernehmen, ausgestattet mit strikten Anweisungen, wie deren Mitarbeiter sich selbst und die Kunden zu schützen hätten. Unter anderem sollten die Monteure mindestens zwei Meter Abstand zu den Hausbesitzern halten und nach jeder Station Einweghandschuhe und Mundschutz wechseln.

Kunden verweigerten dem Wasserverband den Zutritt

Bei Schrader in Engensen wären sie damit aber dennoch nicht durchgekommen. Wie mindestens ein weiterer Kunde hat er dem WVN angekündigt, dem Monteur in der Corona-Krise keinen Zutritt zu gewähren. Stattdessen hat Schrader außer dieser Zeitung auch den CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann aus Wettmar eingeschaltet.

War es Fredermanns Kontakt zum Wirtschaftsministerium? War es die Anfrage dieser Zeitung bei der Pressestelle des Ministeriums als Fachaufsicht für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen? Fakt ist: Einige Stunden nach der Presseanfrage im Ministerium kam von dort am Freitagmittag der Hinweis, dass sich die Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen, der alle Eichbehörden der 16 Bundesländer angehören, auf eine Regelung verständigt habe. Demnach wird der Vollzug des Eichrechts bei einer Überschreitung der Frist bis zum 30. Juni 2021 ausgesetzt. „Der Wasserverband kann seine Prüfungen zu einem späteren Zeitraum durchführen. Ein Bußgeld oder ordnungsrechtliche Maßnahmen hat der Wasserverband bis zum 30. Juni 2021 seitens des Mess- und Eichwesens Niedersachsen nicht zu befürchten“, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Von Frank Walter