Fuhrberg/Thönse

Die Försterinnen und Pädagogen des Waldpädagogikzentrums in Fuhrberg wollen Kinder mit ihrem Programm für den Wald begeistern. In den Sommerferien finden deshalb in verschiedenen Wäldern der Region Hannover für Kinder jeden Alters Waldtage statt.

Försterin Birka Sodemann, Teamleiterin des Waldpädagogikzentrums, hat gerade die erste Gruppe mit Kindern der vierten, fünften und sechsten Klasse verabschiedet. „Für drei Tage haben der Waldpädagoge Olaf Slaghekke und ich die Gruppe betreut. Jeden Tag sind wir von Thönse aus mit dem Fahrrad zur Hütte in der Lindhorst, wie das Waldstück zwischen Fuhrberg und Wettmar heißt, geradelt.“ Etwa 20 Kilometer seien die Kinder täglich gefahren.

Kinder schauen sich die Holzernte an

Nach einigen Kennenlern- und Teamspielen hat sich die Gruppe dann mit dem Thema Bäume beschäftigt. „Wir haben uns die Unterschiede zwischen den einzelnen Baumarten angeschaut, eine Fotosynthesetafel gemacht und ,Seifenblasen‘ durch Holzscheiben gepustet, um den Wassertransport der Bäume durch die Leitbündel zu verdeutlichen“, erklärt Sodemann. Danach schauten sie sich die Holzernte von Fichten, die vom Borkenkäfer beschädigt worden waren, mit einer Forstspezialmaschine an.

Die Kinder schauen sich die Forsternte an einer Borkenkäferschadfläche an. Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Die vom Waldpädagogikzentrum angebotenen Ferienprogramme sind für unterschiedliche Altersklassen ausgelegt. Einige der kommenden eintägigen Termine, unter anderem im Hämelerwald am Mittwoch, 4. August, und an den letzten vier Ferientagen sind noch nicht ausgebucht. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich beim Forstamt Fuhrberg unter Telefon (0 51 35) 92 97 20 anmelden. Dabei sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wegen der aktuellen Situation in Kleingruppen von maximal 14 Kindern unterwegs.

Von Alina Stillahn