Vortragsreihe: Wie lässt sich Demenz erkennen und behandeln?

Großburgwedel

Die Stadt Burgwedel lädt zu einem Vortrag im Rahmen des Projektes „ Burgwedel – auf dem Weg zu einer demenzsensiblen Kommune“ ein. Los geht es am Mittwoch, 25. September, um 15 Uhr mit Oliver Rosenthal als Referent zum Thema „Die Behandlung der Demenz – ein ganzheitlicher Ansatz“.

Rosenthal ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, seit 2009 leitet er die Abteilung „Seelische Gesundheit im Alter“ im Klinikum Wahrendorff. Seine Therapieschwerpunkte sind unter anderem Depressionen, Angsterkrankungen und nichtmedikamentöse Therapien der Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz. Heutzutage leiden bereits mehr als 1,2 Millionen Menschen in Deutschland unter einer Demenzerkrankung. Die Bedürfnisse dieser Menschen sind komplex und verändern sich. Rosenthal wird in seinem Vortrag insbesondere auf nichtmedikamentöse Verfahren sowie auf eine bedürfnis- und bedarfsorientierte medizinische Behandlung eingehen.

Demenz : Erste Anzeichen und Prävention

Alfred Rautenberg, Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft Hannover, spricht am Freitag, 16. Oktober, um 10 Uhr, sowie am Donnerstag, 22. Oktober, um 15 Uhr, über das Thema „ Demenz – erste Anzeichen – Erlebnisse und Erfahrungen aus Sicht eines Angehörigen“. Professor Klaus Hager, Chefarzt des Zentrums für Medizin im Alter im Henriettenstift referiert am Mittwoch, 6. November um 16 Uhr, zum Thema „Kann man einer Demenz vorbeugen?“.

Alle Vorträge sind im Vortragsraum der Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel, Gartenstraße 10 in Großburgwedel. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit für Fragen und Diskussionen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Vorträge sind kostenfrei, um eine Spende für die Alzheimer Gesellschaft Hannover wird gebeten.

Von Sandra Köhler