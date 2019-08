Großburgwedel

Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Sharan hat am Donnerstagabend in Großburgwedel einen Unfall verschuldet. Der Mann kam laut Polizei gegen 17.25 Uhr von der Kokenhorststraße und wollte in den Kreisverkehr nahe des Schulzentrums einfahren. Dabei übersah er allerdings einen Motorrollerfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 74-jährige Zweiradfahrer leicht an beiden Knien verletzt. Ein Rettungswagen musste allerdings nicht gerufen werden. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben etwa 1000 Euro.

Von Sandra Köhler