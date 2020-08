Großburgwedel

Wohl den Burgwedelern, die bei diesen sommerlichen Temperaturen einen eigenen Pool genießen können. Viele Menschen haben angesichts der Corona-Krise die Urlaubspläne längst über den Haufen geworfen und besinnen sich als Ersatz für die ferne Küste lieber auf den eigenen Garten. Das Großburgwedeler Freibad öffnet aber erst wieder im nächsten Jahr, da ist in diesem Sommer keine Abkühlung zu bekommen. Also muss ein eigener Pool her, doch so schlau waren andere auch schon: Baumärkte melden Lieferengpässe bei Becken und Pumpen, viele Modelle sind selbst im Internet derzeit nicht mehr zu bekommen.

Vögel haben es da einfacher, sie sind deutlich genügsamer – und zentraler in Großburgwedel kann man sein ganz persönliches Vollbad zur Abkühlung auch kaum genießen. Diesen beiden Tauben reichte am Sonntag in der größten Mittagshitze eine Pfütze auf einem Flachdach nahe der Von-Alten-Straße, um sich abzukühlen. Gut, dass die Schauer am Morgen für genug Wasser gesorgt hatten. Schade nur, dass die kräftige Mittagssonne dem Tauben-Pool schon bald wieder den Garaus machte.

Von Frank Walter