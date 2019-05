Wettmar

Die Kultursaison auf Bodes Hof hat mit dem Konzert der Gruppe Blöff Stuff einen gelungenen Auftakt gefeiert. Jetzt geht es am Sonnabend, 25. Mai, mit der Formation Mimi Rimini weiter. Das Konzert beginnt um 19 Uhr an der Bruchstraße 5 in Wettmar.

Mimi Rimini – das klingt nach den Fünfzigerjahren, nach rosafarbenen Motorrollern, Urlaub an der Adria oder einer nostalgischen Eisdiele. Tatsächlich ist Mimi Rimini eine Vocaljazz-Formation, die die musikalische Atmosphäre dieser Zeit und der folgenden Jahrzehnte mit einem ambitionierten Repertoire wieder aufleben lassen möchte. Glenn Miller, Frank Sinatra, The Andrews Sisters, aber auch Manhattan Transfer: Die musikalischen Vorlieben der Gruppe sind mit Blick auf ihr Programm unverkennbar.

Von Jazz bis Manhatten Transfer

Jazz- und Swing-Klassiker wie „Bei mir bist du scheen“ oder „Lullaby of Birdland“, Latin- und Bossa-Stücke wie „Agua De Beber“ oder „One Note Samba“ sowie Manhattan Transfer-Hits wie das mitreißende „Tuxedo Junction“ machen die Musik von Mimi Rimini unverwechselbar. Familie Bode freut sich auf ein wirklich besonderes Erlebnis auf ihrer Diele des niedersächsischen Bauernhauses aus dem Jahr 1788.

Der Eintritt ist frei frei

Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, um eine Spende wird jedoch gebeten. Aufgrund der vielen Baustellen in und um Wettmar, folgt ein Verkehrshinweis: Aus Richtung Engensen und Thönse ist der Hof Bode –egal, was die Umleitungsschilder sagen – problemlos zu erreichen. Wer aus Kleinburgwedel nach Wettmar fährt, biegt am Ortseingang nach links in die Thönser Trift ein und dann gleich rechts in den Meitzer Weg – dieser führt direkt zu Bodes Hof.

Von Carina Bahl