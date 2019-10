Fuhrberg

Vier Verletzte, die mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert wurden und 24.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Celler/Hannoversche Straße in Fuhrberg. Das war passiert: Am frühen Dienstagabend wollte die Fahrerin eines Seat aus Richtung Celle kommend nach links in die Hannoversche Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei wurden drei der vier Insassen des Golfs sowie die Fahrerin des Seat verletzt.

Wie schwer die Insassen verletzt wurden, das teilte die Polizei nicht mit. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Von Thomas Oberdorfer